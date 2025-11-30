ETV Bharat / state

मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूं...मेरे विद्यालय के बच्चों को खूब प्यार देना'; SIR ड्यूटी में तैनात मुरादाबाद के BLO ने भी दी जान

गोंडा, फतेहपुर के बाद उत्तर प्रदेश में बीएलओ आत्महत्या की तीसरी घटना, डीएम बोले- मामले की कराई जा रही जांच.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 30, 2025 at 2:13 PM IST

Choose ETV Bharat

मुरादाबाद : एसआईआर (special intensive review) ड्यूटी से परेशान एक और बीएलओ ने जान दे दी. सुसाइड नोट में उसने सही से सो न पाने और टारगेट पूरा न होने का जिक्र किया है. अपनी बेटियों का ख्याल रखने के लिए कहा है. इसके अलावा स्कूल के बच्चों को भी बहुत प्यार देने की बात लिखी है. सूबे में BLO आत्महत्या की यह तीसरी घटना है. इसके पहले गोंडा और फतेहपुर में भी इस तरह के मामले सामने आए थे. जबकि 4 बीएलओ की तबीयत बिगड़ने से मौत हो चुकी है.

पूरा मामला थाना भोजपुर क्षेत्र के बहेड़ी ब्रह्मनान का है. यहां के रहने वाले सर्वेश सिंह (45) भगतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाहिदपुर कंपोजिट विद्यालय में सरकारी टीचर थे. परिवार में पत्नी बबली के अलावा 4 बेटियां हैं. इनमें तनिष्का (10 साल), माही (8 साल), नूयू (6 साल) और रूही (डेढ़ साल) हैं.

पिछले महीने बनाए गए थे बीएलओ : सर्वेश सिंह को 7 अक्टूबर को बूथ नंबर 406 पर बतौर बीएलओ तैनात किया गया था. परिजनों के अनुसार एसआईआर से संबंधित कार्यों को निपटने में वह बहुत ज्यादा परेशान थे. कई बार समझाने के बावजूद वह मानसिक तनाव में रहते थे. शनिवार की रात 12 बजे तक भी वह काम करते रहे. इस दौरान परिवार के लोग भी उनके साथ जग रहे थे.

परिजनों में मची चीख-पुकार. (Video Credit; ETV Bharat)

रविवार की तड़के कमरे में मिली लाश : इसके बाद सभी सोने चले गए. रविवार की तड़के पत्नी की नींद खुली तो सर्वेश कमरे में नहीं थे. तलाश की गई तो पशुओं के चारा काटने वाले कमरे में उनकी लाश पड़ी थी. उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों के मुताबिक कुछ फॉर्म ऐसे थे जिसे जमा करने के लिए सर्वेश के पास लगातार फोन आ रहे थे. कुछ फॉर्म मिसिंग थे. इससे वह परेशान थे. अधिकारियों के भी फोन से वह टेंशन में थे.

डीएम बोले- सर्वेश का काम बहुत ठीक चल रहा था : मामले में डीएम अनुज सिंह ने बताया कि ठाकुरद्वारा के बूथ नंबर 406 के बीएलओ के आत्मघाती कदम उठाए जाने की जानकारी मिली है. स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है. बीएलओ (सर्वे्श) का काम अच्छा चल रहा था. 67% प्रतिशत तक काम उनका पूरा भी हो गया था. उनका काम अंतिम चरण में था.

बीएलओ के सुपरवाइजर ने जानकारी दी है वह बीएलओ के रिलेटिव हैं. वह लगातार बीएलओ के संपर्क में थे. उनकी सहायता के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी लगाया था. एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रहीं हैं. हालांकि अभी इनसी सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है. फिर भी इसकी जांच कराई जा रही है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया.

सुसाइड से पहले बीएलओ ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था. इसमें काम के अत्यधिक दबाव का जिक्र है. यह भी लिखा था कि दिन-रात काम करने के बावजूद भी लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है.

गोंडा में बीएलओ ने की थी आत्महत्या : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में लगाए गए गोंडा के बीएलओ विपिन यादव ने भी 25 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी. ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया था. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ ने ले जाया गया था. वहां उनकी मौत हो गई थी. वह तरबगंज तहसील के प्राथमिक विद्यालय जैतपुर माझा में सहायक अध्यापक थे.

फतेहपुर में सगाई के बाद लेखपाल ने दी थी जान : फतेहपुर में बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बे में रहने वाले लेखपाल सुधीर कुमार (25) ने 25 नवंबर को इंगेजमेंट और हल्दी-मेहंदी की रस्म के बाद आत्महत्या कर ली थी. सुधीर खजुहा ब्लाॅक के सुल्तान गढ़ में लेखपाल के पद पर तैनात थे. उनकी ड्यूटी SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण) में लगी थी. परिजनों ने आत्महत्या के पीछे अधिकारियों द्वारा छुट्टी न दिए जाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

4 बीएलओ की तबीयत बिगड़ने से हो चुकी मौत : बरेली में बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे. वह SIR को लेकर बीएलओ की ड्यूटी भी कर रहे थे. इस दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. स्टाफ ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी थी.

परिवार के लोगों ने काम के दबाव की वजह से तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाए थे. 21 नवंबर को लखनऊ के मलिहाबाद के शिक्षामित्र विजय वर्मा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी. देवरिया में एक लेखपाल आशीष कुमार और बिजनौर में भी एक बीएलओ शोभारानी की मौत तबीयत बिगड़ने के कारण हुई थी.

