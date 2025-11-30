ETV Bharat / state

मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूं...मेरे विद्यालय के बच्चों को खूब प्यार देना'; SIR ड्यूटी में तैनात मुरादाबाद के BLO ने भी दी जान

मुरादाबाद : एसआईआर (special intensive review) ड्यूटी से परेशान एक और बीएलओ ने जान दे दी. सुसाइड नोट में उसने सही से सो न पाने और टारगेट पूरा न होने का जिक्र किया है. अपनी बेटियों का ख्याल रखने के लिए कहा है. इसके अलावा स्कूल के बच्चों को भी बहुत प्यार देने की बात लिखी है. सूबे में BLO आत्महत्या की यह तीसरी घटना है. इसके पहले गोंडा और फतेहपुर में भी इस तरह के मामले सामने आए थे. जबकि 4 बीएलओ की तबीयत बिगड़ने से मौत हो चुकी है.

पूरा मामला थाना भोजपुर क्षेत्र के बहेड़ी ब्रह्मनान का है. यहां के रहने वाले सर्वेश सिंह (45) भगतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाहिदपुर कंपोजिट विद्यालय में सरकारी टीचर थे. परिवार में पत्नी बबली के अलावा 4 बेटियां हैं. इनमें तनिष्का (10 साल), माही (8 साल), नूयू (6 साल) और रूही (डेढ़ साल) हैं.

पिछले महीने बनाए गए थे बीएलओ : सर्वेश सिंह को 7 अक्टूबर को बूथ नंबर 406 पर बतौर बीएलओ तैनात किया गया था. परिजनों के अनुसार एसआईआर से संबंधित कार्यों को निपटने में वह बहुत ज्यादा परेशान थे. कई बार समझाने के बावजूद वह मानसिक तनाव में रहते थे. शनिवार की रात 12 बजे तक भी वह काम करते रहे. इस दौरान परिवार के लोग भी उनके साथ जग रहे थे.

परिजनों में मची चीख-पुकार. (Video Credit; ETV Bharat)

रविवार की तड़के कमरे में मिली लाश : इसके बाद सभी सोने चले गए. रविवार की तड़के पत्नी की नींद खुली तो सर्वेश कमरे में नहीं थे. तलाश की गई तो पशुओं के चारा काटने वाले कमरे में उनकी लाश पड़ी थी. उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों के मुताबिक कुछ फॉर्म ऐसे थे जिसे जमा करने के लिए सर्वेश के पास लगातार फोन आ रहे थे. कुछ फॉर्म मिसिंग थे. इससे वह परेशान थे. अधिकारियों के भी फोन से वह टेंशन में थे.

डीएम बोले- सर्वेश का काम बहुत ठीक चल रहा था : मामले में डीएम अनुज सिंह ने बताया कि ठाकुरद्वारा के बूथ नंबर 406 के बीएलओ के आत्मघाती कदम उठाए जाने की जानकारी मिली है. स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है. बीएलओ (सर्वे्श) का काम अच्छा चल रहा था. 67% प्रतिशत तक काम उनका पूरा भी हो गया था. उनका काम अंतिम चरण में था.

बीएलओ के सुपरवाइजर ने जानकारी दी है वह बीएलओ के रिलेटिव हैं. वह लगातार बीएलओ के संपर्क में थे. उनकी सहायता के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी लगाया था. एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रहीं हैं. हालांकि अभी इनसी सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है. फिर भी इसकी जांच कराई जा रही है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया.