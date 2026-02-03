ETV Bharat / state

मुरादाबाद में दो युवतियों ने एक-दूसरे की भरी मांग; बोलीं- हो गई शादी, अब कानून करेगा फैसला

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि दोनों युवतियों को वन स्टॉप सेंटर भेजा है. उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गये हैं. अब कोर्ट के निर्देश पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुरादाबाद: मुरादाबाद और रामपुर की दो युवतियों को एक दूसरे से प्यार हो गया. इसके बाद दोनों ने मंंदिर में शादी कर ली. परिजनों की कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों थाने पहुंचीं. उन्होंने कहा कि वो शादी कर चुकी हैं दोनों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगायी.

मुरादाबाद की युवती को रामपुर की छोरी से प्यार हुआ: मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाने की रहने वाली युवती ने रामपुर में रहने वाली युवती से शादी रचाई है. दोनों युवतियों ने मंदिर में मांग भरी और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई. दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब भगतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती अपनी बुआ के घर रामपुर गई थी. बुआ के घर के सामने रहने वाली युवती से उसकी दोस्ती हो गई, पांच दिन की मुलाकात दोस्ती प्यार में बदल गई.

परिजनों से जान का खतरा बताया: दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाते हुए मंदिर में एक दूसरे की मांग भरकर शादी रचा ली. दोनों लड़कियों के परिजनों ने थानों में पहुंचकर गायब होने की तहरीर, पुलिस को दी. दोनों युवतियों ने बिलारी थाने पहुंचकर शादी की बात बतायी. दोनों युवतियों ने परिजनों से जान का खतरा होने की बात कहते हुए सुरक्षा की मांग की.

कोर्ट के आदेश का पालन करेगी पुलिस: एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं. पुलिस ने दोनों युवतियों को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है. पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने युवतियों के बयान दर्ज कराए हैं. कोर्ट के निर्देश के आधार पर आगे कार्रवाई की जायेगी. दोनों ने शादी कर ली है. अब कोर्ट में बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा.

