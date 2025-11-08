मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के VC और बलिया के BSA का ऑफिस होगा कुर्क, कोर्ट ने इसलिए जारी किया नोटिस
एमडीए वीसी और बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोर्ट के आदेश को किया दरकिनार
मुरादाबाद/बलियाः मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी और बलिया जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय कुर्क होंगे. कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद नोटिस कार्यालयों पर चस्पा कर दिए गए हैं. भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (LARRA) कोर्ट ने विकास प्राधिकरण के वीसी अनुभव सिन्हा के ऑफिस को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.आरोप है कि अनुभव सिन्हा ने किसान की ज़मीन का पूरा भुगतान नहीं किया है. इसके अतिरिक्त अदालत ने एमडीए वीसी के आचरण को भी आपत्तिजनक माना और 18 नवंबर को तलब किया है.
कोर्ट के आदेश को बता दिया अवैधः लारा कोर्ट की ओर से पूर्व में एमडीए वीसी को नोटिस भी भेजा गया था लेकिन जवाब भी नहीं दिया गया. बल्कि एमडीए द्वारा न्यायालय के आदेश को ही अवैध कहा गया. कोर्ट द्वारा एमडीए को निर्देशित किया गया कि वह बताएं कि न्यायालय के आदेश को लिखित रूप में अवैध कहना कोर्ट की अवमानना है या नहीं. इसका भी कोई जवाब एमडीए वीसी अभिनव सिंह द्वारा न्यायालय को नहीं दिया गया. इसके बाद कोर्ट ने एमडीए वीसी के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश जारी किये हैं. इस संबंध में न्यायालय की ओर से आदेश की एक प्रति संबंधित प्रमुख सचिव को भी इस उद्देश्य से भेजी गई कि वह एमडीए के इस आचरण के संबंध में उचित कार्रवाई करें. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अभिनव सिंह ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया.
BSA कार्यालय पर अमीन ने नोटिस चस्पा कियाः वहीं, बलिया जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने का नोटिस नोटिस शनिवार को चस्पा किया गया. जिले के अतरिक्त सिविल कोर्ट संजय गोड़ की अदालत में तीन शिक्षकों के वेतन जारी न करने के मामले में अमीन ने कुर्क की कार्रवाई करने के लिए बीएसए कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया. अमीन सुधीर सिंह ने बीएसए कार्यालय के साथ डीएम कार्यालय पर भी आदेश की नोटिस चस्पा किया. अमीन सुधीर सिंह ने कहा कि 7 नवंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान बीएसए मनीष सिंह मौजूद नहीं थे. दरअसल 29 साल से भी पहले दौलतपुर प्राथमिक विद्यालय 3 शिक्षकों को प्रबंध समिति द्वारा हट दिया गया था. जिन शिक्षकों को वेतन 12 लाख 39 हजार 342 रुपये लम्बित था. शिक्षकों द्वारा न्यायालय मे वेतन भुगतान करने के लिए याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने वेतन भुगतान करने का निर्देश BSA मनीष सिंह को तीन से चार बार दिया था. निर्देश के बावजूद भी बीएसए हीलाहवाली कर रहे हैं. जिस पर बेसिक कार्यालय पर कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया गया है.
