ETV Bharat / state

मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद पर लटकी कार्रवाई की तलवार; MDA ने भेजा कानूनी नोटिस

मुस्तफा मस्जिद के इमाम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे-9 के किनारे स्थित मुस्तफा मस्जिद पर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है. एमडीए द्वारा जारी नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, सपा सांसद ने इस नोटिस का विरोध किया है. यह मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है. यहां दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे-9 की सर्विस रोड पर टीएमयू यूनिवर्सिटी से सटी मुस्तफा मस्जिद स्थित है. एमडीए ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करते हुए निर्माण से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. नोटिस में कथित तौर पर बिना स्वीकृति और अवैध स्थान पर निर्माण किए जाने का उल्लेख किया गया है. मुस्तफा मस्जिद पर लटकी कार्रवाई की तलवार. (Video Credit: ETV Bharat) बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को जारी नोटिस में संबंधित पक्ष को 3 सितंबर तक अपना जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया था. समय सीमा समाप्त होने के बाद अब एमडीए की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.