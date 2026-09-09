मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद पर लटकी कार्रवाई की तलवार; MDA ने भेजा कानूनी नोटिस
दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे-9 की सर्विस रोड पर टीएमयू यूनिवर्सिटी से सटी मुस्तफा मस्जिद स्थित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 8:19 AM IST
मुरादाबाद: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे-9 के किनारे स्थित मुस्तफा मस्जिद पर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है. एमडीए द्वारा जारी नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, सपा सांसद ने इस नोटिस का विरोध किया है.
यह मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का है. यहां दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे-9 की सर्विस रोड पर टीएमयू यूनिवर्सिटी से सटी मुस्तफा मस्जिद स्थित है. एमडीए ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करते हुए निर्माण से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. नोटिस में कथित तौर पर बिना स्वीकृति और अवैध स्थान पर निर्माण किए जाने का उल्लेख किया गया है.
बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को जारी नोटिस में संबंधित पक्ष को 3 सितंबर तक अपना जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया था. समय सीमा समाप्त होने के बाद अब एमडीए की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
नोटिस में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि मस्जिद कमेटी से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि संबंधित निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश क्यों न दिया जाए? हालांकि मुस्तफा मस्जिद के इमाम मोहम्मद शाने अजहरी ने मस्जिद को कई वर्षों पुराना बताया है. उन्होंने एमडीए का नोटिस मिलने की पुष्टि भी की है.
अब सभी की नजरें इस पर हैं कि एमडीए दस्तावेज और जवाब का परीक्षण करने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं. क्या मस्जिद कमेटी अपने पक्ष में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत कर पाएगी या फिर निर्माण पर कार्रवाई होगी.
वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने कहा कि सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तिकरण और अब मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद पर एमडीए की ओर से जारी नोटिस सरकार की को दर्शाती है. चुनाव होने वाले हैं, इसलिए असली मुद्दों की जगह यह सब किया जा रहा है.
उन्होंने साफ तौर पर इस तरह की कार्रवाई को चुनावी हथकंडा बताया है. कहा कि सरकार महंगाई, स्वास्थ्य, चंदा चोरी इन महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है जो कि सरासर गलत है.
यह भी पढ़ें: मलिहाबाद से विंबलडन; क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गौस मोहम्मद, आज अपने ही 'घर' में गुमनाम