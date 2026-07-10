मुरादाबाद में डीसीएम ने बाइकसवार युवकों को मारी टक्कर; 2 की मौत, एक की हालत गंभीर
बिलारी थाना क्षेत्र में आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा. शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी युवक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 2:40 PM IST
मुरादाबाद : बिलारी थाना क्षेत्र में आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेकाबू डीसीएम ने तीन बाइकसवारों को रौंद दिया. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से तीसे युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. तीनों युवक मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में किसी शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जा रहे थे.
बिलारी एसएचओ उदय प्रताप मलिक ने बताया कि हादसा बीते गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई. बेहटा खास, थाना कुढ़ फतेहगढ़ ज़िला संभल निवासी तीन युवक अजब सिंह (35), नेम सिंह (50) और अवधेश (45) एक ही मोटरसाइकिल से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. हाईवे पर कट पार करते समय मुरादाबाद की दिशा से आ रहे डीसीएम ने बाइक में टक्कर मार दी थी. दुर्घटना में बाइक तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में घायल सभी लोगों को सीएचसी बिलारी लाया गया. जहां अजब सिंह और नेम सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल अवधेश को मुरादाबाद ज़िला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है.
बिलारी एसएचओ उदय प्रताप मलिक ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. डीसीएम चालक डीसीएम को छोड़कर भाग गया है. उसकी तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है.