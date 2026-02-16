ETV Bharat / state

मुरादाबाद कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, जानें मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की अदालत ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 3:46 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
मुरादाबाद: मुरादाबाद की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. यह कार्रवाई अभिनेत्री के बार-बार अदालत में पेश न होने के कारण की गई है. इससे पहले अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने कानूनी प्रक्रिया को बाधित किया. अब अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है. पुलिस को निर्देशित किया गया है कि अभिनेत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए.

वर्ष 2017 का अनुबंध और विवाद की जड़: यह विवाद साल 2017 का है. एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ विवाद शुरू हुआ था. 'ड्रीम विज़न' नाम की कंपनी के मालिक पवन कुमार ने एक विवाह समारोह के लिए अभिनेत्री को आमंत्रित किया था.

जानकारी देते इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार (Video Credit: ETV Bharat)

मुरादाबाद के प्रतिष्ठित पांच सितारा होटल 'होलीडे रिजेंसी' में अमीषा पटेल को एक डांस परफॉर्मेंस देनी थी. इस कार्यक्रम के लिए दोनों पक्षों के बीच 11 लाख रुपये की राशि तय की गई थी. अभिनेत्री ने इस पूरी रकम को बतौर एडवांस (अग्रिम राशि) पहले ही ले लिया था.

अतिरिक्त मांग और कार्यक्रम से अनुपस्थिति: इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार ने कहा कि तय कार्यक्रम के दिन अभिनेत्री मुरादाबाद पहुंचने के बजाय दिल्ली तक ही आईं और वहीं रुक गईं. आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आयोजकों से अचानक 2 लाख रुपये की और मांग की. इवेंट कंपनी के मालिक ने बार-बार उनसे संपर्क करने और मुरादाबाद आने का अनुरोध किया. इसके बावजूद, अमीषा पटेल कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचीं और दिल्ली से ही वापस लौट गईं. इस धोखे के कारण कार्यक्रम के आयोजकों को वित्तीय नुकसान और सामाजिक अपमान झेलना पड़ा.

27 मार्च के कोर्ट में पेश होना होगा: नुकसान की भरपाई न होने पर पवन कुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अभिनेत्री व उनके सहयोगियों के खिलाफ परिवाद दायर किया. इस मामले में पहले भी कई वारंट जारी हो चुके हैं, जिनमें अभिनेत्री ने पहले जमानत ले ली थी. हालांकि, 9 फरवरी की नियत तिथि पर फिर से उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने उनकी पिछली रियायतों को दरकिनार कर दिया. अब उन्हें 27 मार्च तक हर हाल में अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले ने सेलिब्रिटी अनुबंधों और कानूनी जवाबदेही पर एक नई बहस छेड़ दी है.

संपादक की पसंद

