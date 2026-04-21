मुरादाबाद में डबल मर्डर; डीआईजी आवास के पास रहने वाले दंपती की चाकू से गोदकर हत्या
थाना सिविल लाइंस चक्कर के मिलक क्षेत्र में सोमवार रात हुई सनसनीखेज वारदात. मकान विवाद की बात सामने आ रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 10:09 AM IST
मुरादाबाद : सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार रात कुछ दबंगों ने दिल दहला देने वाली दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया. दबंगों ने डीआईजी आवास से महज कुछ दूरी पर रहने वाले दंपती की हत्या कर दी. पुलिस की प्राथमिक जांच में मामला मकान की रजिस्ट्री और कुछ रुपयों को लेकर था. पुलिस वारदात में शामिल एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी रेंज मुनिराज जी और एसएसपी सतपाल अंतिल ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं.
एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि थाना सिविल लाइंस अंतर्गत चक्कर मिलक क्षेत्र में रहने वाले दंपती का अपने ही परिचितों से मकान को लेकर विवाद चल रहा था. प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मकान दंपती (राजा और फरहा) को बेचा था. जिनकी रजिस्ट्री और बचे हुए 24000 रुपयों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था. इसी कारण आरोपियों ने दंपती की हत्या कर दी. हत्याकांड में मुख्य आरोपी फहीम, आरिफू, फ़रज़न्द, नवाब अनस और एक अज्ञात का नाम सामने आया है.
वहीं राजा की मां का कहना है कि फहीम ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर बेटे और बहू की हत्या की है. एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी फ़हीम को हिरासत में है. उससे पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा आरिफू, फ़रज़न्द, नवाब अनस और एक अज्ञात का नाम सामने आया है. उन्होंने बताया कि फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किए गए हैं. साथ ही मुख्य आरोपी फहीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.