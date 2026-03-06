मुरादाबाद: भाई ने मामूली विवाद पर बहन को मौत घाट उतारा, मां गंभीर रुप से घायल
होली पर घर आई बहन को भाई ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 7:49 PM IST
मुरादाबाद: मामूली विवाद पर भाई ने शुक्रवार को चाकू से हमला कर बहन को मौत के घाट उतार दिया, घटना के दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां, बेटी को ज़िला अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने बहन को मृत घोषित कर दिया और मां का इलाज जारी है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र के बुद्धि विहार में एक युवक ने मामूली विवाद पर अपनी जुड़वा बहन को चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने आई मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फ़रार हो गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने मां-बेटी दोनों को ज़िला अस्पताल पहुंचाया, जहां डांक्टरों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया, पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पेस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्य़वाई शुरू कर दी है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि भाई द्वारा बहन और मां पर हमला क्यों किया गया, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है. पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है, प्रारंभिक जांच में कहा सुनी के बाद हत्या की बात सामने आई है, फिलहाल आगे की जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद कार्यवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: सीतापुर: होली के दौरान दो पक्षों में विवाद, बीच बचाव करने पहुंचीं महिला की धारदार हथियार से हत्या
ये भी पढ़ें: दुस्साहस; क्लीनिक में घुसकर बाल रोग विशेषज्ञ की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार