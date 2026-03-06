ETV Bharat / state

मुरादाबाद: भाई ने मामूली विवाद पर बहन को मौत घाट उतारा, मां गंभीर रुप से घायल

होली पर घर आई बहन को भाई ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा

भाई ने बहन को मौत घाट उतारा
भाई ने बहन को मौत घाट उतारा (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 7:49 PM IST

मुरादाबाद: मामूली विवाद पर भाई ने शुक्रवार को चाकू से हमला कर बहन को मौत के घाट उतार दिया, घटना के दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां, बेटी को ज़िला अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने बहन को मृत घोषित कर दिया और मां का इलाज जारी है.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र के बुद्धि विहार में एक युवक ने मामूली विवाद पर अपनी जुड़वा बहन को चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने आई मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फ़रार हो गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने मां-बेटी दोनों को ज़िला अस्पताल पहुंचाया, जहां डांक्टरों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया, पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पेस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्य़वाई शुरू कर दी है.

मामूली विवाद पर बहन की हत्या
मामूली विवाद पर बहन की हत्या (Photo Credit : ETV Bharat)
जानकारी के अनुसार मृतका 25 हिमशिखा और उसका भाई हार्दिक गुड़गांव में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, होली की छुट्टी में मुरादाबाद अपने घर आए थे. आज ही दोनों को वापस गुड़गांव जाना था, लेकिन दोनों में किसी बात पर विवाद हुआ, जिससे गुस्साए हार्दिक ने बहन पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.


एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि भाई द्वारा बहन और मां पर हमला क्यों किया गया, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है. पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है, प्रारंभिक जांच में कहा सुनी के बाद हत्या की बात सामने आई है, फिलहाल आगे की जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद कार्यवाई की जाएगी.

