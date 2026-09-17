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संकट में मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और अंतरराष्ट्रीय युद्ध से कारोबार पर बुरा असर

कई कारीगरों का काम हुआ सीमित: दूसरे कारीगरों की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है. कई लोगों ने काम पूरी तरह नहीं छोड़ा है, लेकिन उनका कारोबार पहले की तुलना में काफी सीमित हो गया है. जहां पहले तीन या चार भट्टियां चलती थीं, वहां अब कई जगह सिर्फ एक भट्टी से काम चल रहा है. कारीगरों की उम्मीद अब इसी बात पर टिकी है कि पीतल और दूसरे कच्चे माल की कीमतें कम हों और रुके हुए ऑर्डर दोबारा शुरू हों.

भट्ठियों के मालिक अब चला रहे ई-रिक्शा: पीतल ढलाई की चार भट्टियों के मालिक लईक अहमद अब ई-रिक्शा चला रहे हैं. कुछ साल पहले तक वह अपने आठ सहायकों के साथ भट्टियों पर काम करते थे और करीब 1,000 रुपये रोजाना कमाते थे. अब उन्हें 300 से 400 रुपये रोज कमाने के लिए पूरे दिन ई-रिक्शा चलाना पड़ता है. अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वह मुस्कुरा तो देते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कारोबार में आई गिरावट का दर्द साफ दिखाई देता है.

विदेशी ग्राहक कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं: कारोबारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने के बावजूद विदेशी खरीदार उसी अनुपात में उत्पाद की कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं होते. ऐसे में कई निर्यातकों के ऑर्डर होल्ड पर चले गए हैं. इसका असर सीधे फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगरों पर पड़ा है. काम कम होने के कारण कुछ हुनरमंद कारीगरों को दूसरे काम तलाशने पड़ रहे हैं.

कॉपर और जिंक की कीमतों का सीधा असर: पीतल तैयार करने में कॉपर और जिंक का महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है. कारोबारियों के मुताबिक कॉपर की कीमत 2020 में करीब 441 रुपये प्रति किलो के स्तर पर थी, जो 2026 में लगभग 1,293 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई. वहीं 2026 में जिंक की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चार साल के ऊंचे स्तर तक पहुंचने की बात कही जा रही है. कच्चा माल महंगा होने से पीतल के उत्पादों की लागत बढ़ती है और इसका सीधा असर निर्यात कारोबार पर पड़ता है.

महंगा कच्चा माल बनी सबसे बड़ी चुनौती: मुरादाबाद का पीतल उद्योग इस समय कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है. पीतल की सिल्ली, तांबा, जस्ता और दूसरे कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है. अगस्त 2026 में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पीतल की सिल्ली के दाम महज तीन दिनों में करीब 100 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए. कारोबारियों के मुताबिक 2020 के बाद कच्चे माल की कीमत इस उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है.

कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का भी निर्यात कारोबार पर असर पड़ा है.

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है. यहां के हुनरमंद कारीगर पीतल और दूसरी धातुओं से खूबसूरत उत्पाद तैयार करते हैं, जिनकी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान है. लेकिन मौजूदा समय में बढ़ती उत्पादन लागत, कच्चे माल की कीमतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने इस उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चीन से मिल रही कड़ी चुनौती. (Photo Credit: ETV Bharat)

कभी करोड़ों का कारोबार, अब मुश्किल दौर: निर्यातक गगन दुग्गल ने बताया कि मुरादाबाद में पहले मुख्य रूप से ब्रास यानी पीतल का ही काम होता था और इसी वजह से शहर को ब्रास सिटी कहा जाता है. उन्होंने वर्ष 2000 का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय पीतल की सिल्ली करीब 120 रुपये प्रति किलो के आसपास मिलती थी और उनकी फैक्ट्री से करोड़ों रुपये का कारोबार होता था. उनके मुताबिक 2020 से 2026 के बीच पीतल की सिल्ली की कीमत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा समय में पीतल की सिल्ली के दाम 12 हजार रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं.

ओडीओपी योजना और सरकारी लोन से राहत की कोशिश. (Photo Credit: ETV Bharat)

पीतल की जगह दूसरे मेटल की मांग बढ़ी: गगन दुग्गल के मुताबिक बढ़ती कीमतों के कारण मुरादाबाद के कारोबार में पीतल की जगह एल्यूमिनियम, लोहा और स्टील का इस्तेमाल भी बढ़ा है. हालांकि इन धातुओं की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उनका कहना है कि पिछले छह महीनों में एल्यूमिनियम की कीमत भी करीब 150 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुकी है. ऐसे में कारोबारियों के सामने लागत कम करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है.

सरकार से रॉ मैटेरियल पर राहत की मांग: गगन दुग्गल का कहना है कि सरकार को पीतल के रॉ मैटेरियल की खरीद और आयात की कीमतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उनका सुझाव है कि कच्चे माल की कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए. वह पीतल और हस्तशिल्प उद्योग को बचाए रखने के लिए रॉ मैटेरियल पर सब्सिडी की भी मांग करते हैं. उनके मुताबिक सरकारी सहयोग मिलने पर मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग को चीन के मशीन से बने उत्पादों से मुकाबला करने में मदद मिल सकती है.

संकट में मुरादाबाद का पीतल उद्योग. (Photo Credit: ETV Bharat)

मशीनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा: गगन दुग्गल ने बताया कि मुरादाबाद के पीतल कारोबार में अब मशीनों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है. इससे उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और लागत को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि आने वाले समय में मुरादाबाद का उद्योग अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन के उत्पादों से मुकाबला करने की स्थिति में आ सकता है. हालांकि इसके लिए कारीगरों के पारंपरिक हुनर और आधुनिक तकनीक, दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी होगा.

ODOP से छोटे कारोबारियों को मदद: सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना के तहत मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े MSME और आर्टिजंस के लिए कई योजनाएं चल रही हैं. जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त दीपेंद्र सिंह ने बताया कि ODOP वित्त पोषण योजना के तहत नई और पहले से चल रही हस्तशिल्प इकाइयों को बैंक के जरिए सब्सिडी वाला लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. उनके मुताबिक अब तक 600 से अधिक हस्तशिल्प इकाइयों को इसका लाभ मिल चुका है. योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को कारोबार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने में आर्थिक मदद देना है.

कच्चे माल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से फीकी पड़ी पीतल नगरी की चमक. (Photo Credit: ETV Bharat)

आर्टिजंस को ट्रेनिंग और टूल किट: दीपेंद्र सिंह के मुताबिक आर्टिजंस को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मानदेय भी दिया जाता है, ताकि प्रशिक्षण लेने के दौरान उनकी आमदनी प्रभावित न हो. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें काम से जुड़े टूल भी उपलब्ध कराए जाते हैं. इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक और नए बाजार की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है.

युवाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन: जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी अभियान की भी जानकारी दी. उनके मुताबिक इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. हस्तशिल्प समेत अपना कारोबार शुरू करने के लिए 21 से 40 वर्ष तक के युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 745 युवा योजना से लाभ ले चुके हैं, जबकि योजना शुरू होने के बाद से करीब 3,200 युवाओं को इसका लाभ मिला है.

'रॉ मैटेरियल बैंक' और सब्सिडी की उठ रही मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)

रॉ मैटेरियल बैंक बनाने का सुझाव: मुरादाबाद में आर्टिजंस के लिए काम करने वाली संस्था यूनाइटेड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के सचिव राशिद अली के मुताबिक पीतल कारोबार में गिरावट की बड़ी वजह कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता है. उनका कहना है कि जब ग्राहक के साथ उत्पाद की कीमत पहले ही तय हो जाती है और उसके बाद रॉ मैटेरियल महंगा मिलता है, तो कारोबारी को नुकसान उठाना पड़ता है. उन्होंने सरकार से मुरादाबाद में रॉ मैटेरियल बैंक बनाने का सुझाव दिया है. उनके मुताबिक अगर सरकार की तय कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध हो तो छोटे कारखानेदारों को बड़ी राहत मिल सकती है.

कारीगरों के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का: मुरादाबाद के पीतल उद्योग की समस्या सिर्फ कारोबार और निर्यात तक सीमित नहीं है. कच्चे माल की कीमत बढ़ने और ऑर्डर घटने का सीधा असर उन कारीगरों पर पड़ रहा है, जिनकी रोजी-रोटी इसी काम से जुड़ी है. कुछ कारीगर दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं, जबकि कई अपनी भट्टियों और उत्पादन को सीमित करने के लिए मजबूर हैं. ऐसे में मुरादाबाद की पीतल नगरी के सामने सबसे बड़ा सवाल अपने पारंपरिक हुनर और उससे जुड़े रोजगार को बचाए रखने का है.

भट्टियां बंद होने से बेरोजगार हुए हुनरमंद कारीगर. (Photo Credit: ETV Bharat)

पीतल की चमक बचाने के लिए क्या होगा जरूरी: मुरादाबाद के कारोबारी और कारीगर चाहते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता आए और रुके हुए ऑर्डर दोबारा शुरू हों. साथ ही छोटे निर्यातकों और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक और तकनीकी सहायता की जरूरत है. आधुनिक मशीनों, बेहतर डिजाइन, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के मुताबिक उत्पादन से उद्योग को नई दिशा मिल सकती है. लेकिन इसके साथ कारीगरों के पारंपरिक हुनर और रोजगार को बचाना भी उतना ही जरूरी है.

चीन के मशीन मेड प्रोडक्ट से मुकाबले की चुनौती. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुरादाबाद की पहचान दांव पर: मुरादाबाद की पहचान सिर्फ एक औद्योगिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि पीतल और हस्तशिल्प के सदियों पुराने हुनर के केंद्र के रूप में बनी है. आज महंगा कच्चा माल, बढ़ती उत्पादन लागत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा इस पहचान के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है. सरकारी योजनाओं से छोटे कारोबारियों को मदद मिल रही है, लेकिन कारीगरों और कारोबारियों की मांग है कि कच्चे माल की कीमतों पर भी राहत मिले. अगर उद्योग, सरकार और कारीगर मिलकर आगे बढ़ते हैं तो मुरादाबाद की पीतल नगरी की चमक को फिर मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है.

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