मुरादाबाद में वाइन शॉप पर युवक की गोली मारकर हत्या; गुस्साए परिवार वालों ने हाईवे किया जाम

प्रिंस का आरोपी युवकों से रक्षाबंधन पर भी विवाद हुआ था. मारपीट की गई थी. पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार.

प्रिंस चौहान का फाइल फोटो. (Photo Credit; Moradabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 10:25 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read
मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद जनपद में सोमवार रात बड़ी वारदात हो गई. मझोला क्षेत्र में वाइन शॉप के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को 3 लड़कों ने अंजाम दिया. युवक के दोस्त के साथ भी तीनों लड़कों ने मारपीट की. लेकिन, वह किसी तरह वहां से बचकर निकल गया.

युवक की हत्या से भड़के परिवार वालों ने रात में दिल्ली हाईवे जाम कर दिया. पुलिस ने किसी तरह समझाकर परिवार वालों को शांत कराया. परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद और कुछ अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना के बारे में जानकारी देते एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

मुरादाबाद के लाइन पर क्षेत्र का रहने वाला प्रिंस चौहान सोमवार की रात अपने साथी मयंक के साथ स्कूटर से कहीं जा रहा था. तभी मझोला के चिड़िया टोला क्षेत्र में एक शराब की दुकान पर उसकी तीन युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हो गई. तीनों युवकों ने प्रिंस चौहान और उसके साथी मयंक के साथ पहले मारपीट की. मारपीट से घबराकर मयंक दुकान में छिप गया.

इस दौरान आरोपियों ने प्रिंस चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से भाग गए. आसपास के लोग गोली लगने के बाद किसी तरह प्रिंस चौहान को मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित साईं अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रिंस चौहान की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश बढ़ गया. वे अस्पताल के सामने ही इकट्ठा हो गए और ट्रैफिक जाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर भीड़ को शांत किया.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि प्रिंस का आरोपी युवकों से रक्षाबंधन पर भी विवाद हुआ था. मारपीट की गई थी. सोमवार रात जब प्रिंस अपने साथी के साथ स्कूटर से जा रहा था तभी शराब की दुकान पर आरोपी युवकों से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई. उसके बाद युवकों ने प्रिंस चौहान की गोली मार दी.

गोली मारने के बाद हत्यारोपी वहां से भाग गए. घटना के संबंध में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में लगी है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि परिवार की ओर से 7 नामजद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम मयंक, भीम सैनी, अर्जुन, मोहन और यश सैनी है. 2 फरार आरोपियों प्रशांत सैनी और अभी जाटव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम लगा दी है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं.

Last Updated : December 9, 2025 at 1:20 PM IST

संपादक की पसंद

