मुरादाबाद में सड़क हादसा: बोलेरो की टक्कर से दो बच्चों की मौत, दो बच्चे और महिला गंभीर
मुरादाबाद के मुंढापांडे थाना क्षेत्र में बोलेरो की टक्कर से दो बच्चों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:07 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 10:21 PM IST
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे एक बेकाबू बोलेरो कार ने सड़क किनारे खेल रहे मासूम बच्चों को रौंद दिया. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल दो बच्चों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई.
वहीं हादसे में दो अन्य बच्चे और एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
करनपुर से मुंढापांडे की ओर जा रही थी तेज रफ्तार बोलेरो: यह दुखद घटना मुरादाबाद के मुंढापांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुड़ियाभाए गांव की है. मंगलवार शाम को करनपुर की तरफ से एक बोलेरो कार मुंढापांडे की ओर बेहद तेज गति से जा रही थी. तभी रास्ते में मुड़ियाभाए गांव के पास सड़क किनारे ठेले के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे. तेज रफ्तार बोलेरो ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और वहां खेल रहे बच्चों व महिला को सीधी जोरदार टक्कर मार दी.
ग्रामीणों ने चालक को पकड़ा, पुलिस ने संभाला मोर्चा: हादसा इतना भयानक था कि जोर की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके की तरफ दौड़े. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भागने का प्रयास कर रहे कार चालक को मौके पर ही धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों से चालक को छुड़ाकर स्थिति को जैसे-तैसे काबू में किया. ग्रामीणों के भारी हंगामे और आक्रोश की वजह से सड़क पर कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात सामान्य हो सके.
एसपी सिटी ने दी अस्पताल में भर्ती घायलों की जानकारी: मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर उपचार के लिए दिल्ली रोड पर स्थित टीएमयू अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करा रहे सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से पूरी तरह बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बोलेरो कार को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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