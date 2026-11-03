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मुरादाबाद में सड़क हादसा: बोलेरो की टक्कर से दो बच्चों की मौत, दो बच्चे और महिला गंभीर

मुरादाबाद में सड़क दुर्घटना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे एक बेकाबू बोलेरो कार ने सड़क किनारे खेल रहे मासूम बच्चों को रौंद दिया. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल दो बच्चों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई.

वहीं हादसे में दो अन्य बच्चे और एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी देते एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) करनपुर से मुंढापांडे की ओर जा रही थी तेज रफ्तार बोलेरो: यह दुखद घटना मुरादाबाद के मुंढापांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुड़ियाभाए गांव की है. मंगलवार शाम को करनपुर की तरफ से एक बोलेरो कार मुंढापांडे की ओर बेहद तेज गति से जा रही थी. तभी रास्ते में मुड़ियाभाए गांव के पास सड़क किनारे ठेले के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे. तेज रफ्तार बोलेरो ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और वहां खेल रहे बच्चों व महिला को सीधी जोरदार टक्कर मार दी.