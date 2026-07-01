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मुरादाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 5 मजदूर झुलसे, युवती समेत 2 की मौत

मझोला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फ़ाज़ल रोड स्थित कान्हा गौशाला के पास खेत में धान काटते हुए हादसा.

आकाशीय बिजली गिरने से दुर्घटना.
आकाशीय बिजली गिरने से दुर्घटना. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 2:44 PM IST

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मुरादाबाद : मझोला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फ़ाज़ल रोड स्थित कान्हा गौशाला के करीब में एक खेत में धान काट रहे पांच मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई. इस दुखद घटना में धान काट रहीं चार लड़कियां और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया. हादसे में एक युवती और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. अन्य घायलों को मुरादाबाद के साईं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

बताया गया कि मझोला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फ़ाज़ल रोड स्थित कान्हा गौशाला के करीब में एक खेत में गांगन वाली मैनाठेर के रहने वाले पांच लोग धान काट रहे थे. इनमें गांगन वाली मैनाठेर निवासी संतराम (35, विनीता (20) की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि सपना (15), दिपांशी (16) और कामिनी (18) गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम घायलों को पहले सिलेक्ट हॉस्पिटल ले गई. जहां से उन्हें मुरादाबाद के साईं हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

मझोला थाना इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह 9:30 बजे पांच लोग खेत में धान काट रहे थे. इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से सभी लोग गंभीर रूप से झुलस गए. जिनमें एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई. तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी लोग रिमझिम बारिश के दौरान पेड़ के नीचे बैठे थे. इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए.

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