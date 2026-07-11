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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मोर गांव मोर पानी अभियान का आगाज

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में जल संरक्षण को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत हुई है.

Water Conservation in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 10:01 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा रहा है. एमसीबी के बासापारा में शनिवार को मोर पानी मोर गांव अभियान की शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान लगभग दो हजार पौधों का सामूहिक वृक्षारोपण कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया. कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पौधारोपण कर की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जल संकट से बचने और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए.

पर्यावरण के लिए वृक्ष बेहद उपयोगी

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को शुद्ध नहीं करते, बल्कि वर्षा चक्र को संतुलित रखने, भूजल स्तर बढ़ाने और जल स्रोतों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर हर नागरिक पौधारोपण को अपना दायित्व समझे तो भविष्य में जल संकट जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है.

Health Minister Shyam Bihari Jaiswal
पौधारोपण करते स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV BHARAT)

सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, ताकि किसान वर्ष में एक नहीं बल्कि तीन फसल लेकर अपनी आय बढ़ा सकें. जल संरक्षण के बिना कृषि विकास की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

साय सरकार गरीबों के लिए कर रही काम

श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है. सरकार ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है.

वीबी जी राम जी का जिक्र

जन सम्मेलन में ग्रामीणों को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र ग्रामीणों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इसके तहत प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है.

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