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रायपुर में 'मोर अंगना के शोर' पुस्तक का मंत्री केदार कश्यप ने किया विमोचन, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

यह पुस्तक बाल काव्य संग्रह है. छत्तीसगढ़ के 25 जिलों के 50 से अधिक नवाचारी शिक्षक और साहित्यकारों के सामूहिक प्रयास से तैयार

Mor Angana Ke Shor book
रायपुर में 'मोर अंगना के शोर' पुस्तक का मंत्री केदार कश्यप ने किया विमोचन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: वृंदावन हाल में सोमवार को मोर अंगना के शोर नामक पुस्तक का विमोचन प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने किया. मोर अंगना के शोर पुस्तक 25 जिलों के 50 से अधिक नवाचारी शिक्षक और साहित्यकारों के सामूहिक प्रयास से तैयार की गई है. इस पुस्तक में 121 बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है. छत्तीसगढ़ में बाल साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है.

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हमारे चिन्हारी साहित्य समिति छत्तीसगढ़ एवं साहित्य लेखन रिसोर्स शिक्षक परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था. पुस्तक को बालवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है. इसके संपादक वीरेंद्र कुमार साहू है.

छत्तीसगढ़ के 25 जिलों के 50 से अधिक नवाचारी शिक्षक और साहित्यकारों के सामूहिक प्रयास से तैयार पुस्तक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वन मंत्री ने दी बधाई

प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस पुस्तक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है. मोर अंगना के चिन्हारी साहू जी ने इसको संकलित किया है. पूरे राज्य के लगभग 25 जिलों के शिक्षकों ने सहयोग दिया है. अपने प्रकृति संस्कृति जो जुड़ाव है उसको इस पुस्तक में दर्शाया गया है. यह बहुत ही अच्छा संकलन है. मेरी शुभकामनाएं हैं.

छत्तीसगढ़ साहित्य के क्षेत्र में समृद्ध हैं. उन्नति की ओर बढ़े इसके लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है- केदार कश्यप, वन मंत्री छत्तीसगढ़

QR कोड से भी सुन सकते

इस पुस्तक की खासियत है कि इसमें QR कोड लगाया गया है. इसे स्कैन कर जो इस पुस्तक के रचयिता है उनकी आवाज में भी सुन सकते हैं. जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए अच्छा विकल्प है.

मोर अंगना के शोर पुस्तक की खास विशेषता यह है कि आंगनबाड़ी बालवाड़ी और प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए यह पुस्तक बनाया गया है. जिसमें उसकी भाषायी कौशल, गणितीय कौशल का विकास गीत कविता और कहानी के माध्यम से होगा. इसलिए इस पुस्तक की रचना की गई है.- वीरेंद्र साहू, संपादक और प्रधान पाठक

20 प्रकार की थीम

संपादक ने बताया कि मोर अंगना के शोर पुस्तक बाल काव्य संग्रह है. छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के शिक्षकों को जोड़कर बनाया गया है. इसमें 20 प्रकार की थीम ली गई है. अलग-अलग थीम को लेकर गीत और कविता की रचना की गई है. इस पुस्तक को पूरी तरह से तैयार करने में लगभग 6 महीने का समय लगा है.

शिक्षाविद प्रदीप शर्मा ने बताया कि आज भी जब आप प्राइमरी स्कूल जाएंगे गीत कविता कहानी जो पाठ्यपुस्तक में है. इसके अलावा आसपास के जो परिवेश हैं उसके लिए भी गीत और कविता होनी चाहिए. पुराने समय में नानी दादी जिस तरीके से सुनाते थे उसका आज भी अभाव है. सभी शिक्षकों ने मिलकर यह सोचा कि कैसे हम पूर्ति कर सकते हैं. यही सोचकर इस पुस्तक को लाया गया है.

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