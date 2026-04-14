ETV Bharat / state

UP के इस कॉलेज में लगेगी मूट कोर्ट; लॉ स्टूडेंट्स करेंगे जिरह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे मूल्यांकन

इसकी एक महीने पहले शुरुआत हुई थी. 18 और 19 अप्रैल को ये कॉम्पीटिशन होने जा रहा है, जिसमें देशभर के तमाम राज्यों से अलग अलग विश्वविद्यालयों और law college की टीमें प्रतिभाग करेंगी. जहां से ये टीमें आ रही हैं, उनमें कई नेशनल लॉ स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज, निजी कॉलेज हैं.

मेरठ कॉलेज के विधि संकाय विभाग के द्वारा पहली बार खास आयोजन होने जा रहा है. इस बारे में व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही हैं. ईटीवी भारत से लॉ डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर प्रवीण दुबलिश ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता देशभर के विधि छात्रों को एक उत्कृष्ट मंच देगी, जहां वे वास्तविक अदालत के पर्यावरण में दिए गए मूट कोर्ट में समस्या पर अपनी वकालत कौशल, विधिक रिसर्च, मौखिक जिरह की प्रेक्टिकल क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे.

मेरठ : पहली बार राष्ट्रीय स्तर का मूट कोर्ट कार्यक्रम 18 और 19 अप्रैल को मेरठ में आयोजित होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई जस्टिस मौजूद रहेंगे, वहीं कई सेवानिवृत न्यायाधीश, जिनमें मुख्य रूप से अयोध्या मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल समेत और भी कई जस्टिस उपस्थित रहेंगे. आइए जानते हैं अपने तरह के इस अनूठे कार्यक्रम में किस समस्या पर कृत्रिम अदालत सजने जा रही है, जो कि प्रतिभागियों को मूल्यांकित करेगे.

पहले दिन नॉक आउट राउंड होगा, उनमें से जो बेस्ट 4 टीम होंगी, उनके बीच फिर अगले दिन सेमी फ़ाइनल होगा. उन्हीं टीम में से जो मुख्य अतिथि जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से आएंगे, वे मूल्यांकन करेंगे. विजेता और रनर अप समेत अलग-अलग श्रेणी में चयनित law students को सम्मानित किया जाएगा. उन्हें नकद पुरस्कार समेत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कार की कुल राशि 51 हजार है.

कार्यक्रम के संयोजक (Convener) की जिम्मेदारी निभा रहे प्रोफेसर अनुराग सिंह बताते हैं कि इसमें पर्यावरण सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को चुना गया है. खासतौर से पर्यावरण सुरक्षा को लेकर टीमें अपनी अपनी दलीलें देंगी. प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को न्यायालयी कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना तथा उन्हें एक सक्षम विधि व्यवसायी के रूप में विकसित करना है. उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं अन्य प्रतिष्ठित विधि संस्थानों की लगभग 30 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं.

मेरठ कॉलेज के विधि विभाग के प्रोफेसर एमपी वर्मा ने बताया कि इस खास राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल उद्देध्य यह है कि कि जो भी विधि के छात्र हैं, वे अच्छी तरह से अपनी स्किल को निखार सकें, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में किस तरह से बहस और जिरह होती है, उसे जानें और प्रैक्टिकल के माध्यम से समझें.

इस अपने तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में प्रमुख रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ एवं जबलपुर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद), गीता रत्न इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, दिल्ली, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा सहित अनेक संस्थानों से टीम में तीन प्रतिभागी होंगे, जिनमें दो मूटर्स एवं एक शोधकर्ता शामिल रहेगा.

इस खास प्रतियोगिता में प्रतिभागियों में विजेता टीम को 21 हज़ार, उप-विजेता( Runner-up) टीम को नकद पुरस्कार के रूप में 11 हजार की धनराशि और साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ मूटर को 7 हज़ार 500 और सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता( Researcher) को 5 हज़ार के नक़द पुरस्कार दिये जाएंगे. इस कार्यकम में सर्वोच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, दिल्ली उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, सर्वोच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, सेवानिवृत्त इलाहावाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल उपस्थित रहेंगे. सुधीर अग्रवाल ने राम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था.



यह भी पढ़ें: बनारस की साड़ी और दवा मंडी का होगा नया ठिकाना, निगम की जमीन पर बनेगा 'नमो बनारस केंद्र'