कागजों पर उत्पादन दिखाकर 54 हजार क्विंटल MSP पर खरीदी? बंजर जमीनों में मूंग उत्पादन दिखाकर फर्जीवाड़ा
सिवनी मूंग उत्पादन को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका, करोड़ों का घोटाला करने के आरोप, कोर्ट ने लिया संज्ञान. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 12:21 PM IST
जबलपुर : मूंग खरीदी में कथित घोटाले का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंत गया है. सिवनी जिले एक याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित और गैर कृषि योग्य दर्ज जमीनों को पोर्टल पर उपजाऊ बताकर घोटाला करने के आरोप हैं. आरोप हैं कि बंजर जमीन पर पैदावार दिखाकर 54 हजार क्विंटल की मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य (MSP) पर दिखाई गई है.
याचिकाकर्ता हरीशचंद्र गोल्हानी ने इस पूरे मामले की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से जांच कराने की मांग की है.
उत्पादन 1 हजार क्विंटल भी नहीं, बिक गई 54 हजार क्विंटल
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सिवनी जिले में पानी की भारी कमी है और गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, ज्यादातर इलाका पथरीला है और भूमिगत जल भी काफी गहराई में है. ऐसी स्थिति में गर्मी की फसल किसान नहीं लेते. इन परिस्थितियों के चलते सिवनी में मूंग का वास्तविक उत्पादन एक हजार क्विंटल तक नहीं होता. बावजूद इसके सरकारी रिकॉर्ड में करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी दर्ज कर ली गई.
आरोप है कि सरकारी अधिकारियों और अनाज खरीदी में लगे माफिया ने इसके लिए ऐसी जमीनों पर भी मूंग की फसल का उत्पादन दिखाया गया, जो राजस्व रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित या खेती के अयोग्य दर्ज थीं.
जमीनों की वास्तविक स्थिति में बदलाव के आरोप
याचिका के मुताबिक, सरकारी पोर्टल पर जमीनों की वास्तविक स्थिति में बदलाव कर उन्हें फसल उत्पादन के योग्य दर्शाया गया. इसके आधार पर किसानों के नाम पर मूंग की पैदावार दर्ज हुई और समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया.
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स्टोरेज की गड़बड़ियां भी जांच के दायरे में लाने की मांग
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कथित अनियमितताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई. अब याचिका में संशोधन की अनुमति मिलने के बाद मूंग की खरीदी के साथ उसके भंडारण और स्टॉक के रिकॉर्ड को भी सवालों के घेरे में लाया गया है.
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कोर्ट ने लिया संज्ञान, अगली सुनवाई 25 नवंबर को
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने कही. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मूल याचिका में संशोधन करने और मूंग की खरीदी के अलावा उसके भंडारण से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है.