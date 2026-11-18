ETV Bharat / state

कागजों पर उत्पादन दिखाकर 54 हजार क्विंटल MSP पर खरीदी? बंजर जमीनों में मूंग उत्पादन दिखाकर फर्जीवाड़ा

उत्पादन 1 हजार क्विंटल भी नहीं, बिक गई 54 हजार क्विंटल ( Etv Bharat )

जबलपुर : मूंग खरीदी में कथित घोटाले का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंत गया है. सिवनी जिले एक याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित और गैर कृषि योग्य दर्ज जमीनों को पोर्टल पर उपजाऊ बताकर घोटाला करने के आरोप हैं. आरोप हैं कि बंजर जमीन पर पैदावार दिखाकर 54 हजार क्विंटल की मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य (MSP) पर दिखाई गई है.

याचिकाकर्ता हरीशचंद्र गोल्हानी ने इस पूरे मामले की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से जांच कराने की मांग की है.