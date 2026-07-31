जहां से शुरू हुआ मूंग दाल का किसान आंदोलन, वहीं 28 करोड़ की दाल में भारी मिलावट, 31 हजार क्विंटल में मिट्टी
वेयर हाउस में रखी 28 करोड़ रुपए की 31 हजार क्विंटल सरकारी मूंग से निकल रही मिट्टी, प्रबंधक सहित तीन पर मामला दर्ज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 12:24 PM IST
नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से मूंग दाल में मिट्टी की मिलावट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के माखननगर स्थित कनकधारा वेयर हाउस में रखी करीब 31 हजार क्विंटल सरकारी मूंग में मिट्टी मिली हुई पाई गई है. ये खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि हाल ही में किसान आंदोलन की शुरुआत नर्मदापुरम से ही हुई थी और किसानों ने एमएसपी पर ज्यादा मूंग खरीदे जाने के लिए आंदोलन किया था. सरकार ने ज्यादा मूंग खरीदने पर सहमति तो दे दी पर मूंग में मिलावट का इतना गंभीर मामला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है.
सरकार को लगाया 28 करोड़ का चूना
दरअसल, नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा को मामले की जानकारी लगी थी कि माखन नगर वेयर हाउस स्थित कनकधारा वेयरहाउस में रखी हुई सरकारी मूंग में मिलावट की गई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने एक जांच टीम गठित की थी, जिसमें एसडीएम, जिला आपूर्ति अधिकारी व कृषि अधिकारी को नियुक्त किया गया. इस टीम ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें सामने आया है कि वेयरहाउस में रखी सरकारी मूंग के 23 स्टैक में गड़बड़ी है. साथ ही कई बोरियों में अधिक मिट्टी और दाल से ज्यादा अन्य बाहरी पदार्थ पाए गए. इस दौरान कई बोरियां तो पूरी तरह से मिट्टी से भरी मिलीं. इसके बाद वेयरहाउस को सील कर स्टॉक के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए.
जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, FIR दर्ज
जांच में सामने आया कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान मार्कफेड और नाफेड की लगभग 31,298.89 क्विंटल मूंग में मिलावट हुई है।इस मिलावट से शासन को करीब 28.14 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है. जांच में यह भी सामने आया कि जिस वेयरहाउस में यह गड़बड़ी पाई गई है, उस वेयर हाउस को करीब एक साल पहले भी अनियमितता पाए जाने पर ब्लैक लिस्ट किया गया था. खास बात यह है कि मामले में वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे भी पूरे मामले में शामिल थे, उन्हें पूरी जानकारी होने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई थी.
सरकारी मूंग के भंडारण में गड़बड़ी सामने आने के बाद भी उन्होंने जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया. जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला विपणन अधिकारी अनिल जैन की शिकायत पर माखन नगर थाने में वेयर हाउस संचालक तारेश पुरोहित, तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्याम हौसले, व वेयरहाउस कार्पोरेशन जिला प्रबंधक वासुदेव डवडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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इस मामले को लेकर नर्मदापुरम एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, '' कलेक्टर के निर्देश हैं कि किसानों के हितों से जुड़े हुए कोई भी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. हमारे द्वारा जिले के अन्य वेयरहाउसों की भी लगातार जांच की जाएगी, जिससे मूंग दाल में और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो.''