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जहां से शुरू हुआ मूंग दाल का किसान आंदोलन, वहीं 28 करोड़ की दाल में भारी मिलावट, 31 हजार क्विंटल में मिट्टी

31 हजार क्विंटल मूंग दाल में भरी मिली मिट्टी ( Etv Bharat )