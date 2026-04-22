किसानों को मूंग की खेती पर प्रति एकड़ मिलेगा 1 हजार का अनुदान, बस करना होगा छोटा सा काम
हरियाणा में गेहूं की कटाई का सीजन लगभग खत्म हो चुका है. ऐसे में मूंग की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
Published : April 22, 2026 at 12:47 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में गेहूं की कटाई का सीजन लगभग खत्म हो चुका है. कृषि विभाग के मुताबिक अब खाली पड़े हुए खेतों में 2 महीने के लिए किसान मूंग की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. हरियाणा के किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती एक बोनस फसल है, जो ना केवल 40000 से 50000 की अतिरिक्त आय देती है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है.
हरियाणा में मूंग की खेती: कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर शशि पाल शर्मा ने बताया कि "मूंग की खेती की बिजाई शुरू हो चुकी है और ये किसानों के लिए एक बोनस फसल के तौर पर रहती है. जिसको लगाकर किसान 50 हजार तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं. गेहूं की कटाई के तुरंत बाद इसकी बिजाई का समय सबसे सटीक होता है. जो भी किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं. उनके लिए एक अच्छा विकल्प है."
'खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ती है': डॉक्टर शशि पाल ने बताया "ग्रीन खाद के तौर पर भी मूंग की खेती की जाती है. जिसको 45 दिन के बाद मिट्टी में मिला दिया जाता है. इससे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और उसके पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन होते हैं. वो मिट्टी में मिल जाते हैं. जिसे आने वाली फसल में उर्वरक कम डाली जाती है. इससे किसान का अतिरिक्त खर्च कम हो जाता है और पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है."
बीज का पक्का बिल जरूर लें किसान: क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने कहा "जो भी किसान भाई मूंग की खेती करना चाहता है. उसके लिए जरूरी है कि उसकी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जरूर हो. इसके लिए सरकारी बीज के केंद्र से किसान बीज ले सकता है. अगर वहां पर बीज उपलब्ध नहीं है, तो वो किसी भी प्राइवेट दुकान से मूंग का बीज ले सकता है, लेकिन याद रहे साथ में उसका पक्का बिल ले ले"
ऐसे मिलेंगे प्रति एकड़ 1 हजार रुपये: कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर शशि पाल शर्मा ने बताया कि "किसान बीज के पक्के बिल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर दें. ये करने पर किसान को मूंग की खेती पर प्रति एकड़ 1000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी. जब वो मूंग की बिजाई करेगा, तो किसान के खेत में कृषि अधिकारी उसका निरीक्षण करेंगे. उसके उपरांत मूंग के बीज की 1000 की सहायता राशि किसान के खाते में डाल दी जाएगी."
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