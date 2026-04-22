ETV Bharat / state

किसानों को मूंग की खेती पर प्रति एकड़ मिलेगा 1 हजार का अनुदान, बस करना होगा छोटा सा काम

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में गेहूं की कटाई का सीजन लगभग खत्म हो चुका है. कृषि विभाग के मुताबिक अब खाली पड़े हुए खेतों में 2 महीने के लिए किसान मूंग की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. हरियाणा के किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती एक बोनस फसल है, जो ना केवल 40000 से 50000 की अतिरिक्त आय देती है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है.

हरियाणा में मूंग की खेती: कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर शशि पाल शर्मा ने बताया कि "मूंग की खेती की बिजाई शुरू हो चुकी है और ये किसानों के लिए एक बोनस फसल के तौर पर रहती है. जिसको लगाकर किसान 50 हजार तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं. गेहूं की कटाई के तुरंत बाद इसकी बिजाई का समय सबसे सटीक होता है. जो भी किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं. उनके लिए एक अच्छा विकल्प है."

किसानों को मूंग की खेती पर प्रति एकड़ मिलेगा 1 हजार का अनुदान (Etv Bharat)

'खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ती है': डॉक्टर शशि पाल ने बताया "ग्रीन खाद के तौर पर भी मूंग की खेती की जाती है. जिसको 45 दिन के बाद मिट्टी में मिला दिया जाता है. इससे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और उसके पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन होते हैं. वो मिट्टी में मिल जाते हैं. जिसे आने वाली फसल में उर्वरक कम डाली जाती है. इससे किसान का अतिरिक्त खर्च कम हो जाता है और पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है."