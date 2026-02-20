ETV Bharat / state

आज की शाम मिस न करें: आकाश में चमकेगा चंद्रमा, थिरकेगा शनि ग्रह

नंगी आंखों-बाइनोक्युलर से देख पाएंगें नजारा: खगोलविद ने बताया कि यह युग्म (मिलन) लगभग 18:23 (IST) पर दिखाई देना शुरू होगा. उस समय दोनों पिंड पश्चिमी क्षितिज से लगभग 20 डिग्री ऊपर होंगे, जब संध्या धीरे-धीरे अंधकार में बदल रही होगी. इसके बाद दोनों खगोलीय पिंड भी क्षितिज की ओर नीचे जाते हुए, सूर्यास्त के 2 घंटे 7 मिनट बाद, यानी लगभग 19:58 (IST) पर अस्त हो जाएंगे. दृश्यता के दौरान चंद्रमा की चमक का मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 9.9 और शनि की मैग्नीट्यूड 1.0 होगा. दोनों खगोलीय पिंड, मीन (Pisces) तारामंडल में स्थित रहेंगे. साथ ही दोनों के बीच कोणीय दूरी अधिक होने के कारण यह दृश्य एक ही दूरबीन (टेलीस्कोप) के दृश्य-क्षेत्र में साथ नहीं समाएगा. फिर भी इन्हें नंगी (साधारण) आंखों या द्विनेत्री (बाइनोक्युलर) से आसानी से देखा जा सकेगा.

गोरखपुर: खगोल-प्रेमियों के लिए 20 फरवरी यानी आज की शाम एक खास नजारा लेकर आएगी. इस दिन आकाश में चंद्रमा और शनि युति (Conjunction) की स्थिति में दिखाई देंगे. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार खगोलीय गणनाओं के अनुसार, दोनों पिंड एक ही राइट एसेन्शन (समकोण आरोहण) साझा करेंगे, जबकि चंद्रमा शनि के लगभग 4°38′ उत्तर से गुजरेगा. इस अवसर पर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का बढ़ता अर्धचंद्र होगा, जो लगभग 10% प्रकाशित और 3 दिन पुराना रहेगा. यह अवस्था शाम के आसमान में एक पतली, आकर्षक चंद्र-कला प्रस्तुत करेगी. इस दौरान चंद्रमा, शनि के 4°38′ उत्तर से गुजरेगा. इसके बाद दोनों खगोलीय पिंड भी क्षितिज की ओर नीचे जाते हुए, सूर्यास्त के 2 घंटे 7 मिनट बाद यानी लगभग 19:58 (IST) पर अस्त हो जाएंगे.

निकटतम पहुंच के समय, चंद्रमा और शनि के बीच कोणीय दूरी के ग्राफ को समझाते हुए खगोलविद पाल ने बताया कि युति के क्षण पर, खगोलीय पिंडों की स्थिति कुछ यूं होगी कि कोणीय दूरी अधिक होने के कारण ये एक टेलीस्कोप के दृश्य-क्षेत्र (FOV) में नहीं आएंगे, लेकिन यहां कुछ चीजें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि किसी भी विशेष बाइनोक्युलर्स एवम् टेलीस्कोप का उपयोग, या यूं कहें कि एक 10x50 का बाइनोक्युलर इस दृश्य को अलग-अलग एंगल से देखने के लिए अच्छा रहेगा. इसमें आप शनि के फीके पीले रंग और चंद्रमा के प्रकाशित हिस्से के साथ-साथ 'अर्थशाइन' (Earthshine) भी देख सकते हैं.

खगोलविद ने अर्थशाइन' (Earthshine) का संक्षिप्त खगोलीय परिचय देते हुए बताया कि अर्थशाइन' (Earthshine) को पहली बार देखना किसी भी खगोल-प्रेमी के लिए एक जादुई अनुभव जैसा होता है. 20 फरवरी 2026 की रात इसके लिए बिल्कुल सटीक है. अर्थशाइन और उसकी स्थिति के बारे में खगोलविद ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि अर्थशाइन (Earthshine) को खगोलविज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है. इसके पीछे रोचक खगोल विज्ञान भी मौजूद है. इसीलिए खगोल वैज्ञानिकों द्वारा इसको अक्सर "पुराने चंद्रमा की गोद में नया चंद्रमा" (The old moon in the new moon's arms) कहा जाता है.

उन्होंने बताया कि वैसे तो सामान्यतः हम चंद्रमा का वही हिस्सा देखते हैं जिस पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है लेकिन अर्थशाइन के दौरान, चंद्रमा का वह अंधेरा हिस्सा भी हल्का चमकता हुआ दिखाई देता है जिसपर सूर्य की सीधी रोशनी नहीं पड़ रही होती. यह चमक इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी, सूर्य की रोशनी को अंतरिक्ष में परावर्तित (Reflect) करती है. वहीं परावर्तित रोशनी चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ती है. चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा से कहीं अधिक बड़ी और चमकदार (बादलों और बर्फ के कारण) है, इसलिए यह "पृथ्वी की चमक" या अर्थशाइन, चंद्रमा के अंधेरे हिस्से को हल्का रोशन कर देती है. यह आकर्षक खगोलीय नजारा 20 फरवरी 2026 को भी साफ दिखाई देगा. खगोलविद ने बताया कि अर्थशाइन को देखने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब चंद्रमा का 1% से 15% हिस्सा प्रकाशित हो, लेकिन 10% प्रकाश के साथ, चंद्रमा की अपनी चमक इतनी अधिक नहीं होगी कि वह अर्थशाइन को धुंधला कर दे.



इसे कैसे देखें? खगोलविद ने अवलोकन गाइड के प्रकार को समझाते हुए बताया कि रात के समय आकाश में 18:23 (IST) के आसपास जब आप पश्चिम की ओर देखेंगे, तो इसे देखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं. जैसे साधारण आंखों से देखना चाहते हैं तब, जैसे-जैसे गोधूलि (Twilight) कम होगी, आप देखेंगे कि पतले चमकीले अर्धचंद्र के साथ चंद्रमा का बाकी गोल हिस्सा भी एक बहुत ही धुंधली, धूसर (gray) भूरी-नीली चमक के साथ दिखाई दे रहा है लेकिन आज कल कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण की अधिकता के कारण कई जगहों से इसको साधारण आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है. दूसरी बात यह है कि यदि आपके पास कोई भी छोटी बाइनोक्युलर्स (Binoculars) है तब उसका भी उपयोग कर सकते हैं जोकि एक अच्छा तरीका है. उन्होंने इस दौरान बताया कि अर्थशाइन की व्याख्या सबसे पहले 16वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची ने की थी. इसीलिए इसे कभी-कभी 'दा विंची ग्लो' भी कहा जाता है. साथ ही उस रात शनि ग्रह (Saturn) भी चंद्रमा के करीब होगा, जिससे यह दृश्य और भी शानदार हो जाएगा. शनि का पीलापन और चंद्रमा की यह हल्की धूसर (gray) नीली-भूरी चमक एक अद्भुत चमक पैदा करेगी.



