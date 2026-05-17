ETV Bharat / state

देश में नजर नहीं आया ईद-उल-अजहा का चांद, इस दिन मनाई जाएगी बकरीद

नई दिल्ली: देशभर में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के चांद का इंतजार रविवार को खत्म हो गया. दिल्ली की जामा मस्जिद के नायाब शाही इमाम शाबान अहमद बुखारी ने ईद-उल-अजहा यानी बकरीद को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रविवार को देश में कहीं भी चांद नजर नहीं आया. ऐसे में भारत में बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने तैयारियां शुरू कर दीं.

पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग रविवार शाम से ही चांद देखने का इंतजार कर रहे थे. कई जगहों पर मस्जिदों और इमारतों की छतों पर लोग जमा हुए, लेकिन कहीं से भी चांद दिखाई देने की पुष्टि नहीं हुई. इसके बाद शाही जामा मस्जिद, दिल्ली की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया. ईद-उल-अजहा इस्लाम का एक अहम त्योहार माना जाता है, जिसमें कुर्बानी की परंपरा निभाई जाती है. पर्व को लेकर दिल्ली समेत देशभर के बाजारों और बकरा मंडियों में रौनक बढ़ गई है. राजधानी दिल्ली की गाजीपुर बकरा मंडी और जाफराबाद बकरा मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. यहां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से व्यापारी अलग-अलग नस्लों के बकरे लेकर पहुंचे हैं.

जाफराबाद और गाजीपुर बकरा मंडी में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. भीषण गर्मी को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पानी और अन्य सुविधाओं के कैंप भी लगाए जा रहे हैं, ताकि खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को राहत मिल सके.