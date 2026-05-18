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घर से बाहर जाकर देखें अद्भुत नजारा, ताज पहना नजर आएगा चांद

आज और कल घटने वाली है खगोलीय घटना अर्थशाइन, किरणों से सजेगा चांद के सिर पर ताज, भोपाल से शिफाली पांडे की रिपोर्ट

DA VINCI GLOW MOON EATHSHINE TIME
किरणों से ऐसे सजेगा चंदा के सिर पर ताज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 8:13 PM IST

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भोपाल : आज आसमान पर चांद के खास दीदार होंगे. आज और कल यानि 19 और बीस मई को आसमान में चांद जरा हटकर दिखाई देगा. दरअसल, ये एक खगोलीय नजारा होगा. नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि इन दो दिनों में आसमान में अर्थशाइन नाइट्स का नजारा दिखेगा, जिसे आम भाषा में 'दा विंची ग्लो' या 'अशेन ग्लो' भी कहा जाता है. क्यों होती है ये खगोलीय घटना. कैसे आता है चंदा के सिर पर ताज. आइए जानते हैं

किरणों से ऐसे सजेगा चंदा के सिर पर ताज

विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने ईटीवी भारत को बताया, '' आमतौर पर हमें चंद्रमा का वही हिस्सा दिखाई देता है, जिस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं. लेकिन आज और कल हंसियाकार चंद्रमा के समय, सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के बादलों और महासागरों से टकराकर परावर्तित होंगी और फिर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ेंगी. इस वजह से चांद का अप्रकाशित हिस्सा भी एक धुंधली और खूबसूरत रोशनी के साथ साफ नजर आएगा. ऐसा लगेगा मानो चांद ने कोई चमकदार मुकुट पहन रखा हो.''

SICKLE MOON VIEW TODAY
आज और कल घटने वाली है खगोलीय घटना (ANI AND IANS)

अप्रैल और मई के महीने में ही क्यों होता है अर्थ शाइन?

सारिका ने बताया, '' उत्तरी गोलार्ध में इस मौसम के दौरान पृथ्वी की चमक सबसे ज्यादा होती है. इस समय बर्फ पिघलने और बादलों की अधिकता के कारण धरती सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है. यही वजह है कि अप्रैल और मई के महीनों में अर्थशाइन सबसे साफ और चमकीला दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें- चांद, शुक्र और बृहस्पति एक साथ चमकेंगे, 18 से 20 मई के बीच देख पाएंगे एक दुर्लभ खगोलीय नजारा

विज्ञान प्रसारक सारिका ने आगे कहा, '' शाम को जब आप इसे देखेगें तो इस खगोलीय घटना का रोमांच तब और बढ़ जाएगा जब आकाश में चांद के साथ दो चमकीले ग्रह जुपिटर और वीनस भी नजर आएंगे.'' सारिका घारू के अनुसार, इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए किसी दूरबीन या टेलिस्कोप की जरूरत नहीं है. इसे सूर्यास्त के ठीक आधे घंटे बाद पश्चिमी दिशा में खुली आंखों से देखा जा सकता है.

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