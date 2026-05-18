ETV Bharat / state

घर से बाहर जाकर देखें अद्भुत नजारा, ताज पहना नजर आएगा चांद

भोपाल : आज आसमान पर चांद के खास दीदार होंगे. आज और कल यानि 19 और बीस मई को आसमान में चांद जरा हटकर दिखाई देगा. दरअसल, ये एक खगोलीय नजारा होगा. नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि इन दो दिनों में आसमान में अर्थशाइन नाइट्स का नजारा दिखेगा, जिसे आम भाषा में 'दा विंची ग्लो' या 'अशेन ग्लो' भी कहा जाता है. क्यों होती है ये खगोलीय घटना. कैसे आता है चंदा के सिर पर ताज. आइए जानते हैं

किरणों से ऐसे सजेगा चंदा के सिर पर ताज

विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने ईटीवी भारत को बताया, '' आमतौर पर हमें चंद्रमा का वही हिस्सा दिखाई देता है, जिस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं. लेकिन आज और कल हंसियाकार चंद्रमा के समय, सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के बादलों और महासागरों से टकराकर परावर्तित होंगी और फिर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पड़ेंगी. इस वजह से चांद का अप्रकाशित हिस्सा भी एक धुंधली और खूबसूरत रोशनी के साथ साफ नजर आएगा. ऐसा लगेगा मानो चांद ने कोई चमकदार मुकुट पहन रखा हो.''