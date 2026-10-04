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मूलवासी सदान मोर्चा ने बुलंद की आवाज, झारखंड में जल्द परिसीमन कराने और जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग

प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, मूलवासी सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राज्य में जल्द परिसीमन की मांग को तेज करने की घोषणा मूलवासी सदान मोर्चा ने की है. आज रांची में पूर्व सांसद रामटहल चौधरी और मूलवासी सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि राज्य में एक ओर जहां परिसीमन नहीं होने का नुकसान यहां के मूलवासी सदानों को उठाना पड़ रहा है, वहीं राज्य के ओबीसी समाज को आबादी के अनुरूप आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. जब देश में इस वर्ष जनगणना भी जातीय आधार पर हो रही है तो जनगणना प्रपत्र में SC-ST की तरह ओबीसी के लिए अलग से कॉलम नहीं दिया गया है. जिसका नुकसान ओबीसी समाज को ही होगा.