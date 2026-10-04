मूलवासी सदान मोर्चा ने बुलंद की आवाज, झारखंड में जल्द परिसीमन कराने और जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग
झारखंड में जल्द परिसीमन कराने और जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग मूलवासी सदान मोर्चा ने की है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 4, 2026 at 5:45 PM IST
रांची: राज्य में जल्द परिसीमन की मांग को तेज करने की घोषणा मूलवासी सदान मोर्चा ने की है. आज रांची में पूर्व सांसद रामटहल चौधरी और मूलवासी सदान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि राज्य में एक ओर जहां परिसीमन नहीं होने का नुकसान यहां के मूलवासी सदानों को उठाना पड़ रहा है, वहीं राज्य के ओबीसी समाज को आबादी के अनुरूप आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. जब देश में इस वर्ष जनगणना भी जातीय आधार पर हो रही है तो जनगणना प्रपत्र में SC-ST की तरह ओबीसी के लिए अलग से कॉलम नहीं दिया गया है. जिसका नुकसान ओबीसी समाज को ही होगा.
रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी और मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि झारखंड के मूल निवासियों और सदानों के राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा है और अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोनों नेताओं ने कहा कि झारखंड में वर्तमान में 14 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 28 और राज्य की वर्तमान 81 विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 160 किया जाए, तभी राज्य की जनजातीय समुदाय के साथ-साथ मूलवासी सदानों के साथ न्याय होगा और उन्हें उनका राजनीतिक अधिकार मिल सकेगा.
मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने राज्य में वर्तमान समय में लंबे समय से SC-ST रिजर्व लोकसभा-विधानसभा सीटों में बदलाव की मांग की, ताकि आरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले सदानों की भी उस क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके.मोर्चा ने बिहार और अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी विधान परिषद के गठन की मांग की है. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सदानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) के लिए जातीय जनगणना में एक अलग कॉलम शामिल किया जाए, ताकि आजाद भारत में ओबीसी समुदाय अपने हक और अधिकार पाने से वंचित न रह सके. उन्होंने कहा कि यदि सरकार जातीय जनगणना से पूर्व इस पर मंथन नहीं की तो समाज आने वाले समय में पुरजोर आंदोलन करेगा.
राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मूलवासी सदान मोर्चा राज्यभर में जागरुकता कार्यक्रम चलाकर लोगों में यह संदेश फैलाएगा कि चाहे राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार दोनों राज्य के सदानों और खासकर ओबीसी समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है. उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक और सामाजिक ताकत दिखाने के लिए आनेवाले दिनों में रांची में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी.
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