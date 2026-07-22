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मंडोर ओपन जेल में विवाह: उम्रकैद काट रहे दूल्हे मूलाराम ने मारा तोरण...सजायाफ्ता सीमा संग लिए फेरे

हत्या के आरोप में उम्रकैद भुगत रहे मूलाराम और सीमा दाम्पत्य सूत्र में बंध गए. इस अनोखे विवाह में 21 लोग शामिल थे.

Groom Mularam striking the toran at the wedding venue.
विवाह स्थल पर तोरण मारता दूल्हा मूलाराम (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 3:21 PM IST

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जोधपुर: मंडोर स्थित ओपन जेल कैंप में बुधवार को अलग ही रौनक थी. इस खुली जेल में ढोल और थाली की आवाज गूंज रही थी. अच्छे आचरण के चलते जेल से शिफ्ट होकर यहां खुली जेल में बंद दो बंदी विवाह सूत्र में बंधे. पहली बार यहां दो बंदियों की शादी हुई, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट से अनुमति मिली है. हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मूलाराम और सीमा बुधवार को दाम्पत्य सूत्र में बंध गए. इस अनोखे विवाह में शामिल होने 21 लोगों को अनुमति मिली. हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और प्रवीर भटनागर की खंडपीठ के आदेश पर हुआ यह विवाह ऐसे बंदियों के पुनर्वास का उदाहरण बनेगा, जिन्होंने परिस्थितिवश हुए अपराध की सजा भुगतने के बाद पुनः मुख्य सामाजिक धारा में लौटाना चाहते हैं. विवाह के मौके पर जेलकर्मी मौजूद थे.

तोरण मारा...फेरे लिए: दूल्हा मूलाराम जिस क्वार्टर में रहता है, उसी में शादी की रस्में पूरी की गई. यहां छोटा शामियाना लगाया. ढोल थाली के साथ दूल्हे बने मूलाराम ने पहले तोरण मारा. इसके बाद सीमा के पिता बने राधाकिशन की पत्नी समेत अन्य ने मूलाराम और उसके परिजनों का स्वागत किया. इसके बाद दुल्हन बनी सीमा के संग मूलाराम का विवाह हुआ. पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया. सीमा का कन्यादान करने वाले राधाकिशन ने बताया, दोनों की शादी से सभी अच्छा संदेश जाएगा. सीमा को अभी पेरोल पर मैं ही लाया था. उसे मैंने गोद ले लिया है.

Mularam's quarters, where the wedding took place.
मूलाराम का क्वार्टर, जहां विवाह हुआ (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: WEDDING IN MONDOR OPEN JAIL : उम्रकैद काट रहे मूलाराम और सीमा कल रचाएंगे ब्याह, सहेली के पिता करेंगे कन्यादान

लिव इन में रहते थे दोनों: मूलाराम 16 जनवरी 2017 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. उसे जमीन विवाद में पड़ोसी की हत्या पर सजा हुई थी. अच्छे आचरण ने चलते उसे मंडोर ओपन जेल में रखा गया. यहां बंदी अपने परिवार के साथ रह सकता है.जेल में ही अपने पति की हत्या के आरोप में सजा काट रही सीमा से उससे मुलाकात हुई थी. सीमा इन दिनों जमानत पर है. मंडोर जेल में वह मूलाराम के साथ रहने लगी. विवाह की याचिका लगने के बाद कोर्ट ने दो अधिवक्ताओं को यहां भेजा था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में मूलाराम और सीमा के लिव इन में रहने की पुष्टि की थी.

Seema in bridal attire
दुल्हन के जोड़े में सीमा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: एक विवाह ऐसा भी: जोधपुर की ओपन जेल में सात फेरे लेंगे हत्या के दो सजायाफ्ता कैदी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

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MOOLARAM WEDS SEEMA
TWO LIFE CONVICTS GOT MARRIED
DRUMS PLAYED IN JODHPUR OPEN JAIL
TWO WERE IN LIVE IN RELATIONSHIP
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