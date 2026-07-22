ETV Bharat / state

मंडोर ओपन जेल में विवाह: उम्रकैद काट रहे दूल्हे मूलाराम ने मारा तोरण...सजायाफ्ता सीमा संग लिए फेरे

जोधपुर: मंडोर स्थित ओपन जेल कैंप में बुधवार को अलग ही रौनक थी. इस खुली जेल में ढोल और थाली की आवाज गूंज रही थी. अच्छे आचरण के चलते जेल से शिफ्ट होकर यहां खुली जेल में बंद दो बंदी विवाह सूत्र में बंधे. पहली बार यहां दो बंदियों की शादी हुई, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट से अनुमति मिली है. हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मूलाराम और सीमा बुधवार को दाम्पत्य सूत्र में बंध गए. इस अनोखे विवाह में शामिल होने 21 लोगों को अनुमति मिली. हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और प्रवीर भटनागर की खंडपीठ के आदेश पर हुआ यह विवाह ऐसे बंदियों के पुनर्वास का उदाहरण बनेगा, जिन्होंने परिस्थितिवश हुए अपराध की सजा भुगतने के बाद पुनः मुख्य सामाजिक धारा में लौटाना चाहते हैं. विवाह के मौके पर जेलकर्मी मौजूद थे.

तोरण मारा...फेरे लिए: दूल्हा मूलाराम जिस क्वार्टर में रहता है, उसी में शादी की रस्में पूरी की गई. यहां छोटा शामियाना लगाया. ढोल थाली के साथ दूल्हे बने मूलाराम ने पहले तोरण मारा. इसके बाद सीमा के पिता बने राधाकिशन की पत्नी समेत अन्य ने मूलाराम और उसके परिजनों का स्वागत किया. इसके बाद दुल्हन बनी सीमा के संग मूलाराम का विवाह हुआ. पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया. सीमा का कन्यादान करने वाले राधाकिशन ने बताया, दोनों की शादी से सभी अच्छा संदेश जाएगा. सीमा को अभी पेरोल पर मैं ही लाया था. उसे मैंने गोद ले लिया है.