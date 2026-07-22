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मेरठ में अमित मिरिंडा गैंग का इनामी बदमाश मोनू हाईड्रील मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

मेरठ: शहर में देर रात कुख्यात बदमाश अमित मिरिंडा गैंग के सक्रिय सदस्य नितिन कौशिक उर्फ मोनू हाईड्रील को गिरफ्तार कर लिया. मेरठ पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. बीते एक साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.



एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश हिस्ट्रीशीटर अपराधी है. उस पर रंगदारी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे मामले दर्ज थे. बीते साल जुलाई में उसके खिलाफ किठोर थाना क्षेत्र के माछरा कासमपुर के रहने वाले मयंक त्यागी ने भी FIR दर्ज कराई थी. कुख्यात बदमाश अमित मिरिंडा गैंग से जुड़ा था. बार बार पहचान बदलकर अलग अलग जगह रहता था.



बीते कुछ समय पूर्व वांटेड बदमाश नितिन कौशिक के सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो वीडियो वायरल हुए तो पुलिस हरकत में आई. एक वांटेड बदमाश के द्वारा क्षेत्र में न सिर्फ दबदबा बनाने की कोशिश की गई, बल्कि अपने दहशत भी फैलाने की कोशिश कर रहा था.





एसपी सिटी ने बताया कि नितिन कौशिक उर्फ मोनू हाइड्रिल मेडिकल थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है. जांच में पता चला है कि वह कुख्यात बदमाश अमित मिरिंडा गैंग से भी जुड़ा रहा है. मेडिकल थाने के कोतवाल सत्यवीर सिंह अत्री ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर बदमाश नितिन कौशिक उर्फ मोनू पर मेरठ के थाना मेडिकल, थाना नौचंदी, थाना लोहिया नगर में, थाना सिविल लाईन में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसे जेल भेजा जा रहा है.

