डॉक्टर्स की सलाह- 'गर्भावस्था में हर महीने अल्ट्रासाउंड जांच आवश्यक नहीं', इन बातों का रखें ख्याल
सिविल अस्पताल लखनऊ की CMS डॉ. कजली गुप्ता ने बताया कि चिकित्सक के परामर्श से ही जांच करानी चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 12:04 PM IST
लखनऊ: आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान बहुत सी महिलाएं हर महीने अल्ट्रासाउंड जांच कराती हैं. विशेषज्ञ डॉक्टर्स का कहना है, कि सामान्य हालात में हर महीने जांच की आवश्यकता नहीं होती. गर्भधारण के दौरान दो-तीन बार अल्ट्रासाउंड जांच नॉर्मल है. विशेष परिस्थियों में डॉक्टर खुद जांच के लिए रेकमंड करती हैं. हां, गर्भावस्था में हीमोग्लोबीन, यूरिन की जांच नियमित करानी चाहिए.
झलकारी बाई महिला अस्पताल की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि बहुत महिलाएं जानकारी के अभाव में या निजी अस्पताल में दिखाकर यहां पहुंचने वाली महिलाएं सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जांच कराने की मांग करती हैं. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए.
काउंसिलिंग की आवश्यकता: उन्होंने बताया कि ओपीडी में जो गर्भवती महिलाएं आती है, उन्हें अनावश्यक अल्ट्रासाउंड के लिए हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि गर्भवती की स्थिति और उनकी सेहत को देखते हुए ही अल्ट्रासाउंड की जांच लिखी जाती है. जो महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने पर जोर देती हैं, हम उनकी काउंसिलिंग करते हैं. उन्हें बताते हैं, कि कब, कौन सी जांच जरूरी होती है.
डॉक्टर की सलाह पर ही जांच कराएं: सिविल अस्पताल की सीएमएस डॉ. कजली गुप्ता ने बताया कि देखा जाता है, कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की पहली मांग यही होती है, कि उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाए. डॉक्टर मना करती हैं, तो डॉक्टर पर ही आरोप लगने लगते हैं. जबकि डॉक्टर को अच्छी तरह मालूम होता है, कि किस महीने में कौन सी जांच कराई जानी चाहिए.
डॉ. गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए. यदि जांच कराने की आवश्यकता है, तो करानी चाहिए. गर्भावस्था में तीन से चार बार अल्ट्रासाउंड कराना नॉर्मल है. गंभीर मामलों में 5 से 6 बार अल्ट्रासाउंड होता है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर निजी अस्पताल के चिकित्सक पैसा बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं को हर महीने अल्ट्रासाउंड की जांच करने के लिए कहती हैं.
सरकारी अस्पतालों में सुविधा: उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई सरकारी महिला अस्पताल हैं, जहां पर महिलाएं निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकती हैं. ऐसे में अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना उचित परीक्षण कराना चाहिए. अनावश्यक जांच से बचना चाहिए. गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु दोनों के स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है.
गर्भावस्था में रहें सावधान: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की डॉ. सीमा मल्होत्रा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति अधिक सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होती है. प्राइवेट हॉस्पिटल अनावश्यक जांच कराते हैं, जो पीछे कमीशन का खेल होता है.
उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर जिले में सरकारी महिला अस्पताल है. महिलाओं को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपनी सेहत का परीक्षण करना चाहिए. साथ ही चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए. चिकित्सक के बताएं अनुसार ही गर्भावस्था के दौरान काम करना चाहिए.
राजधानी में महिलाओं के लिए अस्पताल: लखनऊ में क्वीन मैरी महिला अस्पताल, अवंती बाई महिला अस्पताल और झलकारी बाई महिला अस्पताल है, जहां पर गर्भवती महिलाएं इलाज करने के लिए पहुंचती हैं. इन सभी अस्पतालों में रोजाना 50 से अधिक प्रसव कराए जाते हैं. इसके अलावा यहां ओपीडी भी संचालित होती है, जहां पर महिलाएं गर्भावस्था के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों, मासिक चिकित्सा परामर्श पा सकती हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी में 2 दिन कहर ढाएंगी बर्फीली हवाएं; 10 से अधिक जिलों में स्कूलों की छुट्टी, नए साल पर अलर्ट