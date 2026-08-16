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रामगढ़ में BJP की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न, छात्र आंदोलन पर राज्य सरकार को घेरा, कहा- जल्द कराए CBI से जांच

रामगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय में बीजेपी झारखंड प्रदेश के पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

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बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 5:25 PM IST

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रामगढ़: भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को बीजेपी झारखंड प्रदेश के पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई.

भाजपा ने छात्रों की मांग दोहराई

रामगढ़ में प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है. बीजेपी ने एक ओर आंदोलनरत छात्रों को नैतिक समर्थन देने की बात दोहराई है, वहीं सरकार से छात्रों के साथ वार्ता और भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई.

छात्रों द्वारा जारी आंदोलन पर बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू का बयान (Etv Bharat)

बीजेपी ने दिया छात्रों को नैतिक समर्थन

बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि हर माह प्रदेश पदाधिकारी बैठक कर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों की योजना तैयार करते हैं. अगली समीक्षा बैठक दुमका जिले में आयोजित होगी. बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई. उन्होंने 20 अगस्त को प्रस्तावित छात्र कार्यक्रम को लेकर कहा कि भाजपा छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं मानती बल्कि उनके मुद्दों और मांगों के प्रति नैतिक समर्थन जारी रखेगी.

राज्य सरकार पर हमला

आदित्य साहू ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 7 सालों में झारखंड में युवाओं और छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और रोजगार के अवसरों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं.

उन्होंने कहा कि आंदोलनरत छात्र पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है. आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री को खुद उनसे वार्ता करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्र किसी राजनीतिक दल के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं बल्कि वे अपने भविष्य और रोजगार की सवाल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. बीजेपी का उनके आंदोलन को नैतिक समर्थन है.

भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग

आदित्य साहू ने झारखंड में पिछले वर्षों में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, उनकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए.

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार को किसी बात का डर नहीं है तो सीबीआई जांच कराने में आपत्ति क्यों है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलनरत छात्रों की सुध नहीं ले रही है जबकि बच्चे खुले आसमान और बारिश के बीच आंदोलन कर रहे हैं.

आदित्य साहू ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में झारखंड के छात्रों के प्रति गंभीर है तो उसे राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए और मुख्यमंत्री से छात्रों की मांगों को पूरा कराने के लिए कहना चाहिए.

बाबूलाल मरांडी ने भी लगाए गंभीर आरोप

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने जेएसएससी और जेपीएससी समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नौकरियों और परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

CBI से जांच क्यों नहीं कराती सरकार: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा, “चाहे जेएसएससी का एग्जाम लिया हो या जेपीएससी, सब जॉब को उन्होंने बेच दिया है. आज तो वो सारे प्रमाण सोशल मीडिया में छाया हुआ है, अखबारों में छप रहा है, बचा क्या है?” उन्होंने कहा कि इसी वजह से छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग बहुत स्पष्ट है कि जिन परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए. हमारी पार्टी छात्र-नौजवानों के साथ खड़ी है, हमारा नैतिक समर्थन है.”

पुलिस कार्रवाई का भी उठाया मुद्दा

बाबूलाल मरांडी ने छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों छात्रों के ऊपर डंडे चलाए गए, वाटर कैनन छोड़े गए और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में भाजपा ने 11 अगस्त को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था और पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे.

बाबूलाल मरांडी ने कहा, “अब हम नैतिक रूप से उन बच्चों के समर्थन में हैं. 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव के संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में देखा है, भाजपा तो नहीं है, घेराव बच्चों का है लेकिन हमारा नैतिक समर्थन है. ”उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि सरकार आंदोलनरत छात्रों से सीधी बातचीत करें और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले.

संगठन को मजबूत करने पर जोर

रामगढ़ में हुई बैठक में छात्र आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं की जांच के मुद्दे के अलावा संगठनात्मक गतिविधियों की भी समीक्षा की गई. प्रदेश नेतृत्व ने बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने पर जोर दिया.

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