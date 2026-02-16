ETV Bharat / state

MCD की मासिक बैठक भी चढ़ी हंगामे की भेंट, कमिश्नर की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने पर दिखा टकराव

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की मासिक बैठक एक बार फिर भारी हंगामे के बीच स्थगित करनी पड़ी. सिविक सेंटर स्थित मुख्यालय में आयोजित सदन की बैठक में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया, जब विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने निगम आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के फैसले का विरोध शुरू कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से निगम आयुक्त की वित्तीय सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे चुनी हुई स्थायी समिति और सदन की भूमिका कमजोर होगी.

लगाया ये आरोप: चर्चा की मांग को लेकर आप पार्षद वेल में आ गए और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हंगामा बढ़ता देख डिप्टी मेयर जय भगवान यादव ने एजेंडा पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि जब निगम में भाजपा का महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष और सदन में बहुमत है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों.

दिल्ली नगर निगम की मासिक बैठक चढ़ी हंगामे की भेंट (ETV BHARAT)

बताया तानाशाही रवैया: उन्होंने कहा कि चुनी हुई स्टैंडिंग कमेटी और सदन को दरकिनार कर अफसरशाही को 50 करोड़ रुपये तक के वित्तीय निर्णय लेने की खुली छूट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है. उनका कहना था कि भाजपा एमसीडी को 'डिफंग' कर उसे पूरी तरह अधिकारियों के हवाले करना चाहती है, जिससे पार्षदों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. उन्होंने इसे तानाशाही रवैया बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी. उनका दावा है कि इस तरह के निर्णय से पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होगी.