MCD की मासिक बैठक भी चढ़ी हंगामे की भेंट, कमिश्नर की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने पर दिखा टकराव
इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों निगम आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के फैसले का कड़ा विरोध किया. साथ ही आरोप भी लगाए.
Published : February 16, 2026 at 8:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की मासिक बैठक एक बार फिर भारी हंगामे के बीच स्थगित करनी पड़ी. सिविक सेंटर स्थित मुख्यालय में आयोजित सदन की बैठक में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया, जब विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने निगम आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने के फैसले का विरोध शुरू कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से निगम आयुक्त की वित्तीय सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे चुनी हुई स्थायी समिति और सदन की भूमिका कमजोर होगी.
लगाया ये आरोप: चर्चा की मांग को लेकर आप पार्षद वेल में आ गए और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हंगामा बढ़ता देख डिप्टी मेयर जय भगवान यादव ने एजेंडा पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि जब निगम में भाजपा का महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष और सदन में बहुमत है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों.
बताया तानाशाही रवैया: उन्होंने कहा कि चुनी हुई स्टैंडिंग कमेटी और सदन को दरकिनार कर अफसरशाही को 50 करोड़ रुपये तक के वित्तीय निर्णय लेने की खुली छूट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है. उनका कहना था कि भाजपा एमसीडी को 'डिफंग' कर उसे पूरी तरह अधिकारियों के हवाले करना चाहती है, जिससे पार्षदों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. उन्होंने इसे तानाशाही रवैया बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी. उनका दावा है कि इस तरह के निर्णय से पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होगी.
अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई चर्चा: वहीं डिप्टी मेयर जय भगवान यादव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता के विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से निगम आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं. इससे फाइलों की प्रक्रिया तेज होगी और सड़कों, नालियों, पार्कों व अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों में देरी नहीं होगी. बैठक के हंगामे के बीच स्थगित होने से कई अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी. अब इस फैसले को लेकर सियासी घमासान तेज होने की संभावना है.
