शराब-नशे के खिलाफ दिल्ली सरकार हुई सख्त, जनता से सीधे जुड़ रहे अधिकारी, लोगों ने बताई जमीनी हालात
दिल्ली में नशे से जुड़ी समस्याओं पर मासिक जनसुनवाई की पहल लोगों ने रखी अपनी समस्याएं
Published : December 4, 2025 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली को नशामुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार कई स्तर पर कवायद कर रही है. सरकार लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए उनसे सीधा जुड़ भी रही है. इसके लिए जनसुनवाई की पहल की गई है. इसकी शुरूआत शाहदरा से हुई है.
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे विशेष अभियानों को ज़मीन पर उतारने के लिए प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय एकजुट होकर कार्रवाई में जुट गए हैं. इसी कड़ी में शाहदरा जिला विकास समिति की ओर से जिला सभागार में नशे से जुड़े मामलों पर विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और खुले मंच पर अपनी समस्याएं रखीं.
जनसुनवाई की शुरुआत में ही यह साफ़ कर दिया गया कि नशा रोकथाम से जुड़े मामलों पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि दिल्ली सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है. सरकार की मंशा है कि किसी भी कीमत पर युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकाला जाए. इसी उद्देश्य से सभी स्कूलों में जागरूकता अभियान, विशेष कार्यशालाएं और समुदाय आधारित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चों और अभिभावकों दोनों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में सही जानकारी मिल सके.
जनसुनवाई में स्थानीय लोगों ने की अवैध शराब बिक्री की शिकायत
जनसुनवाई में सुंदर नगरी, नंद नगरी, सीमा पुरी और जैन कॉलोनी से आए लोगों ने बताया कि कई इलाक़ों में अवैध शराब बिक्री दिन-रात चल रही है. लोगों का आरोप है कि नशे में धुत लोग अक्सर घरों की पानी की टोटी तक खोल ले जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. कई महिलाओं ने यह भी शिकायत की कि पुलिस में शिकायत करने पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती.
स्कूलों के बाहर नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत
नंद नगरी आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने स्कूलों के बाहर बच्चों को सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थ बेचे जाने का गंभीर मुद्दा उठाया, वहीं दिलशाद गार्डन की महिलाओं ने बताया कि शाम होते ही पार्कों में नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे आम लोग पार्कों में जाने से कतराते हैं.
इन शिकायतों पर जिलाधिकारी परिहार ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनसुनवाई में मिली हर शिकायत पर तुरंत और ठोस कार्रवाई की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
जिला विकास समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र महाजन ने कहा कि दिल्ली सरकार नशामुक्त दिल्ली के लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर है. सरकार न सिर्फ योजनाएं चला रही है, बल्कि उनकी समय-समय पर समीक्षा भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि नशे से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसी विशेष जनसुनवाई हर महीने आयोजित की जाएगी. दिल्ली सरकार के इन प्रयासों का लक्ष्य है एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त राजधानी का निर्माण, जिसमें हर नागरिक निडर और स्वस्थ जीवन जी सके.
ये भी पढ़ें- छठ और शहीदी दिवस पर शराब की दुकानें खोल कर BJP ने किया सनातन और पूर्वांचलियों का अपमान- सौरभ भारद्वाज
ये भी पढ़ें- ऑनलाइन सुनवाई में अंडरवियर पहनकर पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, जज के सामने शराब व सिगरेट पीते पकड़ा गया