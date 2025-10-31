ETV Bharat / state

यूपी में मोंथा चक्रवात का कहर; रायबरेली और मिर्जापुर में किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद, सरकार से मदद की आस

रायबरेली और मिर्जापुर समेत यूपी के कई जिलों मोंथा चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है. किसानों की फसलों को बारिश से काफी नुकसान हुआ है.

रायबरेली में किसानों की बर्बाद हुई फसलें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 4:56 PM IST

रायबरेली/मिर्जापुर: गुरुवार की सुबह से हो रही लगातार बारिश ने उत्तर प्रदेश के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. किसानों की धान की फसल चौपट होने की आशंका है. वहीं अधिकारी धान खरीद के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर आशंकित है.

रायबरेली में कर्ज में डूबे किसान: रायबरेली में लगातार हो रही बारिश से रबी की फसल की बोआई देर से होगी, क्योंकि अब खरीफ की फसल देर से कटेगी. जिन क्षेत्रों में पानी रुकने की समस्या है. वहां पर धान की फसल और ज्यादा देर से कटेगी. फसल कटने में हो रही दे देरी से रायबरेली में धान के उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है.

जानकारी देते रायबरेली के किसान. (Video Credit: ETV Bharat)

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी: रायबरेली के राही ब्लॉक अंतर्गत गोंदवारा गांव में बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है. किसानों की खेतों में कटाई के लिए लगभग तैयार फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं. खेतों में पानी भर जाने से धान, सब्जियों और अन्य रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. किसानों के सामने जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. नुकसान के आंकलन और सरकारी सहायता की मांग को लेकर गांव के किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया.

सरकार से मुआवजा देने की मांग: ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर नहीं पहुंचे. किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी समस्या के प्रति गंभीर नहीं है. किसानों की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराए. उन्हें उचित मुआवजा दे, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें. साथ ही अगले सीजन की बोआई की तैयारी भी कर सकें.

जानकारी देते मिर्जापुर के किसान (Video Credit: ETV Bharat)

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी: किसानों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. किसान इंद्र बहादुर मौर्य ने कहा कि उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है. अब वे पूरी तरह से कर्ज में डूब गए हैं. फसल बर्बादी के कारण उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है.

कृषि अधिकारी बोले- किसान बरतें सावधानी: रायबरेली के जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने कहा कि बेमौसम बारिश से रबी की फसल में देर से हो सकती है, क्योंकि खेत भीगे हुए हैं. किसान मौसम की जानकारी समय समय पर लें और कटाई की व्यवस्था और आगे की तैयारी उसी के मुताबिक ही करें. फसल के उत्पादन को लेकर कृषि अधिकारी ने कहा कि अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नमी की वजह से फसलें खराब हो सकती हैं.

मिर्जापुर में किसानों के छलके आंसू

मिर्जापुर में मोंथा चक्रवात से खेतों में तबाही: मिर्जापुर जनपद में मोंथा चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई है. हजारों एकड़ किसानों के फसल बर्बाद हो गई है. हवा के साथ हो रही लगातार बारिश के चलते फसल जलमग्न हो गई है. धान की खड़ी और कटी हुई फसल जलमग्न होने से किसान परेशान हैं.

उत्पादन में 11 फीसदी गिरावट की संभावना: किसानों ने कहा कि बारिश के चलते फसल चौपट हो गयी है. सरकार से शत प्रतिशत भरपाई करेे. जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि आंशिक रूप से नुकसान होने की संभावना है. तत्काल आकलन नहीं किया जा सकता है. 10 से 12 प्रतिशत उत्पादन कम हो सकता है.

यूपी में मौसम का मिजाज बदला: चक्रवाती तूफान 'मोथा' ने यूपी के मौसम का मिजाज बदल दिया है. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपदके भी हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. इस बे-मौसम बारिश से जहां लोगों को ठंडक का एहसास होना शुरु हो गया है, वहीं किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है. गुरुवार से जारी बारिश ने धान की तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया है.

लोन लेकर की खेती, कैसे होगी भरपाई: खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलें भीगने और गिरने से प्रभावित हो रही हैं. किसान खेत में पड़े धान को पानी में से निकालने को मजबूर हो रहे हैं. लालगंज हलिया छानबे जमालपुर के साथ ही कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है. किसानों ने कहा कि लगातार हो बारिश के चलते धान की फसल चौपट हो रही है. केसीसी लोन लेकर खेती की गई है. उसकी भरपाई कैसे की जाएगी. सरकार हम किसानों को शत प्रतिशत मुआवजा उपलब्ध कराये.

इस साल धान की अधिक पैदावार होने की उम्मीद: जिलाधिकारी पवन गंगवार ने बताया कि इस समय फसल तैयार स्थिति में है. इस बारिश से आंशिक रूप से नुकसान होने की संभावना है. धान की बाली में वजन होने के चलते कुछ इलाके में फसल गिर गयी है. तत्काल आकलन नहीं किया जा सकता है. कुछ क्षेत्रों में 10 से 12 प्रतिशत नुकसान होने की संभावना है. धान की फसल इस साल जनपद में बहुत अच्छी है. पिछले वर्ष के सापेक्ष इस साल अधिक पैदावार होगी.

फर्रुखाबाद में जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक की मौत, दो अन्य घायल: नायब तहसीलदार मनीष वर्मा ने कहा कि फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सतवाडा में 3 दिन से बारिश हो रही है. यहां 50 वर्ष पुराने मकान में रह रहे साहिल पुत्र शैलेश पर दीवार सहित छत भर भरभराकर गिर गई. कमरे में बेड पर लेटे साहिल पुत्र शैलेश, हंसा पत्नी साहिल, 3 वर्षी पुत्र अयान, 3 वर्षी पुत्री अयाना दब गए. परिजनों ने शोर मचाया, तो आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे.

मलबे में दबे दंपती और बच्चों को बाहर निकाला गया. इस दौरान साहिल की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल हंसा का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है. वहीं गंभीर रूप से घायल पुत्र अयान को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
यह भी पढ़ें- लखनऊ में मां और बहनों ने 11वीं की छात्रा को 10 लाख में बेचा; कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

