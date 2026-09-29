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उत्तराखंड में सियासी घमासान से भरा रहा सितंबर महीना, शुद्धिकरण समेत इन मुद्दों पर खूब हुई राजनीति

उत्तराखंड में सितंबर महीने में सियासी पारा रहा हाई, एसआईआर से फर्जी दस्तावेज तक कई मुद्दों पर दिखा राजनीतिक घमासान. रिपोर्ट- रोहित सोनी

Uttarakhand Was Full of Political Turmoil
उत्तराखंड में सितंबर महीने में सियासी पारा रहा हाई (फाइल फोटो- Congress/BJP Social Media Handle)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2026 at 5:41 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में सितंबर का महीना राजनीतिक उठापटक, आरोप-प्रत्यारोप और धरना-प्रदर्शनों के नाम रहा. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से लेकर हल्द्वानी के शुद्धिकरण विवाद, फर्जी दस्तावेजों के मामले, कर्मचारियों की मांगों और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव तक कई मुद्दों ने प्रदेश की सियासत को गरमाए रखा.

चुनावी साल से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे नजर आए. कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य की राजनीति से लेकर आम जनता से जुड़े कौन-कौन सी बिंदु चर्चाओं में रही, राजनीतिक घमासान के पीछे की क्या रही वजह? इससे आपको रूबरू करवाते हैं.

सियासी मुद्दा बना एसआईआर: सितंबर में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का रहा. कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए मतदाताओं के नाम हटाने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई. विपक्ष ने चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को भी मुद्दा बनाया और एसआईआर को रोकने की मांग की. देहरादून में कांग्रेस सांसद एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किए.

Congress Protest
वोट चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस का कूच (फाइल फोटो- X@INCUttarakhand)

एसआईआर का मुद्दा केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं रहा. बल्कि, विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और मताधिकार से जोड़कर जनता के बीच उठाया. जबकि, बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया बताती नजर आई. यही वजह रही कि सितंबर के अंत तक यह मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना रहा.

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहने वाला है. जबकि, कांग्रेस का आरोप है कि इस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने को लेकर बीजेपी लगातार अपनी सफाई दे रही है.

शुद्धिकरण विवाद से सितंबर महीने की शुरुआत: सितंबर की शुरुआत में हल्द्वानी के रामलीला मैदान से जुड़ा शुद्धिकरण विवाद भी राजनीतिक संघर्ष का बड़ा कारण बना. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के की सभा के बाद मैदान के शुद्धिकरण की कार्रवाई दलितों और कांग्रेस नेतृत्व का अपमान है. इस मामले को कांग्रेस ने दलित सम्मान और सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया.

कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और शुद्धिकरण मामले में कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने अलग-अलग थानों और चौकियों में शिकायतें भी दी. बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए देहरादून के गांधी पार्क में 'सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना' दिया. बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और घटना को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया.

Congress Protest
देहरादून में कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (फाइल फोटो- X@INCUttarakhand)

सितंबर में फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेजों से जुड़े मामलों ने भी सरकार और प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़े किए. देहरादून में फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई. इसी दौरान उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कथित रैकेट का पर्दाफाश किया.

फर्जी दस्तावेजों का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील रहा. क्योंकि, ये सिर्फ कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है. ऐसे मामलों का असर शिक्षा में प्रवेश, सरकारी नौकरियों, स्थानीय निवास, जाति प्रमाण पत्र और कल्याणकारी योजनाओं तक पड़ सकता है. इसके अलावा कर्मचारी और आम जनता के मुद्दे भी सड़कों पर दिखाई दिए.

सड़कों पर उतरा कर्मचारी संगठन: राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के साथ ही सितंबर में कर्मचारी संगठनों और तमाम सामाजिक संगठनों ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया. कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर देहरादून में धरना और मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया. मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन, ग्रेड पे और गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया.

इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया. आशा स्वास्थ्य कार्यकत्रियों ने मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर गांधी पार्क से जिला मुख्यालय तक रैली निकाली. सफाई कर्मचारी संगठनों ने भी लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार को ज्ञापन भेजा और आंदोलन की चेतावनी दी. इन आंदोलनों से साफ है कि प्रदेश में राजनीतिक मुद्दों के साथ रोजगार, पेंशन, वेतन, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी जनता के बीच बड़ा सवाल बनी हुई हैं.

हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद कार्यक्रम स्थल के कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासत तेज रही कांग्रेस ने इसे संविधान और कानून का अपमान बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास किया, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और कई नेताओं को हिरासत में लिया. खास बात ये रही कि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाओं का विषय बना रहा.

इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड को लेकर प्रदर्शन: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में इंटर्न डॉक्टरों ने 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की. साथ ही कार्यबहिष्कार भी किया.

सरकार ने स्टाइपेंड 17 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके बाद इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली. हालांकि, पीजी इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहा. धरना दे रहे इन पीजी इंटर्न डॉक्टरों से मुलाकात करने खुद स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे और उनके आश्वासन के बाद धरना स्थगित हो गया.

सक्रिय राजनीति में हरीश रावत की वापसी: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उत्तराखंड वापसी ने कांग्रेस की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी. स्वास्थ्य कारणों से करीब दो महीने दिल्ली में रहने के बाद हरीश रावत 20 सितंबर को उत्तराखंड लौटे. रामपुर तिराहा से देहरादून तक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी, गंगा पूजन किया और कार्यकर्ताओं से संवाद किया. हरदा खुद राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश की चुनावी राजनीति को और गरमा दिया.

अदानी पावर प्लांट को लेकर विवाद: उत्तराखंड में बिजली खरीद समझौते को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का दावा है कि सरकारी कंपनियों के लिए प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रद्द कर अदानी पावर के छत्तीसगढ़ स्थित प्लांट से 25 साल तक बिजली खरीदने का रास्ता तैयार किया गया. पार्टी ने आरोप लगाया कि नई निविदा में 86 में से 84 शर्तों को बदल दिया गया. जिसके बाद ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री की ओर से इसकी सफाई दी गई. फिलहाल, ये मुद्दा राज्य में राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है.

बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव: साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तराखंड संगठन में बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने वरिष्ठ नेता राम माधव को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है. सांसद बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.

इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम को पद से हटाया गया. साथ ही सह प्रभारी पद से रेखा वर्मा को हटा दिया गया. इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) के खाली पद को भरते हुए फणीन्द्रनाथ शर्मा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन नियुक्तियों को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

BJP Protest
कांग्रेस पर अजीत डोभाल के अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी का प्रदर्शन (फाइल फोटो- X@BJP4UK)

बीजेपी के पूर्व विधायक और कांग्रेस विधायक के बीच विवाद: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया. मामले में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों के बीच बहस के बाद हाथापाई की स्थिति बन गई.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाया रहा. जिसमें दोनों नेता रोते हुए दिखाई दिए. हालांकि, पुलिस ने स्थिति संभालते हुए दोनों पक्षों से जुड़े नेताओं को हिरासत में लिया. कांग्रेस ने विधायक के साथ मारपीट का आरोप लगाकर कई स्थानों पर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

बदरीनाथ धाम में डीजे बजने का विवाद: बदरीनाथ धाम में डीजे और तेज संगीत को लेकर विवाद खड़ा हो गया. 19 और 20 सितंबर को आयोजित देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव के वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक मर्यादा और कार्यक्रम के स्वरूप पर सवाल उठ रहे हैं.

संतों और पुरोहितों ने धाम परिसर में तेज संगीत को अनुचित बताया. साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने गोपेश्वर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और सरकार से जवाब मांगा. संगठन ने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थल की गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया.

मंत्री महाराज के शंख को 'जानवर की हड्डी बताने पर बवाल: बदरीनाथ धाम में डीजे कॉन्सर्ट विवाद चल ही रहा था कि इसी संस्कृति, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया. मंत्री महाराज ने बदरीनाथ मंदिर के अंदर शंख न बजाने की वजह बताई. उनका कहना था शंख एक जानवर की हड्डी होती है, इसलिए नहीं बजाया जाता.

इसके अलावा उनका कहना था बदरीनाथ धाम में शंख बजाता जाता है, लेकिन अंदर नहीं बजाता जाता. इसके साथ ही बदरीनाथ में हुए डीजे कॉन्सर्ट को सही ठहराने की पैरवी की. उनका कहना था कि इससे पहले भी कार्यक्रम हुए हैं. कपाट खुलने के दौरान बैंड बजाया जाता है. माणा में शादी समरोह में संगीत बजते हैं. उनके इन बयानों पर चारधाम तीर्थ महापंचायत आग बबूला है.

ज्योलीकोट में दूषित पानी पीने से हुई मौत: नैनीताल के ज्योलीकोट और आसपास के गांवों में दूषित पेयजल से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए. जबकि, 4 लोगों की मौत भी हो गई. मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पानी की जांच निजी प्रयोगशाला से कराने के निर्देश दिए.

अदालत ने नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को राहत कार्यों की व्यक्तिगत निगरानी करने को कहा और मुख्य सचिव से जवाब मांगा. घटना के बाद कई इंजीनियरों को निलंबित भी कर दिया गया. अब लोगों की नजर जांच रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर होने वाली कार्रवाई पर है.

फर्जी सर्टिफिकेट का विवाद: उत्तराखंड में नीट यूजी 2026 की मेडिकल काउंसलिंग के दौरान कथित फर्जी प्रमाणपत्रों से दाखिले का मामला सामने आया. आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों ने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और अन्य आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया.

देहरादून पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की और दो मुकदमे दर्ज किए. मुख्यमंत्री के निर्देश पर केवल एक श्रेणी ही नहीं, बल्कि सभी आरक्षित वर्गों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन का फैसला लिया है. कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त भी किए गए हैं. वहीं, अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

चकराता बीजेपी विवाद और ज्वाइनिंग से खुलासा: चकराता विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के करीब 60 कार्यकर्ताओं की पार्टी में प्रस्तावित ज्वाइनिंग अचानक रुक गई. कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका और उन्हें वापस लौटना पड़ा.

इसके बाद चकराता में योजनाओं के बंटवारे और कार्यकर्ताओं की कथित अनदेखी को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चा तेज हो गई. विवाद अनुसूचित जाति और जनजाति उपयोजना से जुड़े कामों के आवंटन को लेकर भी बताया जा रहा है. ज्वाइनिंग रुकने की घटना ने बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है.

कॉकरोच जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान: कॉकरोच जनता पार्टी ने उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर 'स्कूल ठीक करो अभियान' शुरू करने का ऐलान किया है. पार्टी का दावा है कि राज्य में पिछले पांच सालों के दौरान 826 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं.

सीजेपी ने सरकार से स्कूलों की स्थिति और बंद किए गए विद्यालयों पर जवाब मांगा है. पार्टी ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया जाएगा. इस अभियान ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों के विलय और पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहस छेड़ दी है.

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग विवाद: उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ गया है. चुनाव कार्यालय के अनुसार, फॉर्म-7 के करीब 1.73 लाख आवेदनों में 95 हजार से ज्यादा मतदाताओं को फिलहाल अपात्र चिह्नित किया गया है.

आयोग का कहना है कि संबंधित लोगों ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए या सुनवाई में शामिल नहीं हुए. कांग्रेस ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नाम हटाने में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की है. चुनाव कार्यालय के मुताबिक दावे और आपत्तियां सुनी जा रही हैं और अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी की जानी है.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने कहा कि सितंबर महीने में हुई तमाम घटनाक्रमों के पीछे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी साफ दिखाई दी. क्योंकि, कांग्रेस ने एसआईआर, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ कथित जनविरोध को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है.

वहीं, दूसरी ओर बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और मुद्दाविहीन राजनीति करने का आरोप लगा रही है. आगामी चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन को नया स्वरूप देने की शुरुआत कर दी है. जबकि, कांग्रेस सरकार और जनता से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक रुख अपना रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में मतदाता सूची, रोजगार, मूल निवास, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उत्तराखंड की चुनावी राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं.

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार के इन पांच सालों के जन विरोधी कामों का विरोध कांग्रेस ने सड़कों पर उतर कर किया है, लेकिन कुछ संयोग ऐसा हुआ कि जब चुनाव बिल्कुल द्वार पर खड़ा है, उस दौरान ऐसी तमाम परिस्थितियां पूरे देश और उत्तराखंड में खड़ी हो गई कि कांग्रेस ज्यादा सड़क पर दिखाई दे रही है. जबकि, कांग्रेस की लड़ाई सतत जारी है. उन्होंने कहा कि,

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कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि वोट चोरी का खुलासा होने के अलावा, अयोध्या राम मंदिर में चोरी से लेकर बदरीनाथ मंदिर में चोरी, अंकिता भंडारी केस समेत तमाम विषय जुलाई से सितंबर महीने के बीच देखी गई. ऐसे में ये संयोग रहा कि सितंबर का महीना पूरा आंदोलन का महीना रहा. इन तमाम मुद्दों की वजह से उत्तराखंड विशेष रूप से प्रभावित रहा.

वहीं, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी के लिए सितंबर का महीना संगठनात्मक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा. क्योंकि, इस दौरान प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति हुई. साथ ही प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाए गए. ऐसे में नई नियुक्तियों के साथ पार्टी में नया जोश आया है. पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया. जिसके जरिए बीजेपी का कार्यकर्ता आम जनता तक जा रहा है. साथ ही डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता पर पहुंचा रहा है, ताकि जनता उससे लाभान्वित हो. उन्होंने कहा कि,

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बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कांग्रेस पर हमला (फोटो- ETV Bharat GFX)

इसके अलावा मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि,

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बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

सितंबर महीने में उत्तराखंड की राजनीति सड़क से लेकर सदन, संगठन से लेकर चुनावी मतदाता सूची और धार्मिक स्थलों से लेकर सरकारी संस्थानों तक कई मोर्चों पर गरमाती रही. इन मामलों में कुछ पर जांच चल रही है. जबकि, कुछ मुद्दे सीधे तौर पर आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े दिखाई दे रहे हैं. बहरहाल, सितंबर महीने ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है. मुद्दे तैयार हैं, संगठन सक्रिय हैं और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है.

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