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दिल्ली-NCR में बादलों ने दी गर्मी से राहत, 2 से 6 मई तक फिर आंधी-बारिश के आसार

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और शनिवार को 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया है.

इंडिया गेट
इंडिया गेट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 8:18 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सहित एनसीआर में भीषण गर्मी और 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाते तापमान के बीच अप्रैल का अंत खुशनुमा रहा. दिल्ली एनसीआर में मई की शुरूआत लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है. आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही और हल्की धूम देखने मिल रही है.

वहीं, बीते दिन यानि कल गुरुवार की शाम राजधानी और आसपास के इलाकों में आंधी-तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया. कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रहा था और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

आज के मौसम का हालमौसम विभाग ने शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और शनिवार को 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद तीन से चार डिग्री की गिरावट की संभावना है. मौसम विभाग अुनमान है कि 2 से 6 मई के बीच फिर से आंधी, बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 122, गुरुग्राम में 118,, गाजियाबाद में 132, ग्रेटर नोएडा में 117 और नोएडा में 114 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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