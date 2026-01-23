ETV Bharat / state

बसंत पंचमी : नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में फागोत्सव शुरू, सवा महीने उड़ेगा गुलाल

जैसे ही पट खुले, लाडले लाल के जयकारों से मंदिर गूंज उठा. ठाकुरजी को लाड लडाने के बाद मुखिया ने दर्शनार्थियों को भी फाग खेलाई.

Vaishnavas celebrating Fagu festival at Shrinathji temple
श्रीनाथजी मंदिर में फागोत्सव मनाते वैष्णव (ETV Bharat Nathdwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 6:12 PM IST

नाथद्वारा (राजसमंद): नाथद्वारा नगर स्थित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर में बसंत पंचमी के साथ सवा महीने तक चलने वाले फागोत्सव की धूम शुरू हो गई. श्रीनाथजी मंदिर में वैष्णवों की भीड़ आने लगी है. फागोत्सव को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था. जैसे ही पट खुले, लाडले लाल के जयकारों से मंदिर गूंज उठा. मंदिर में मुखिया ने सफेद पिछवाई पर अबीर से चिड़िया के प्रतीक अंकित किए और श्रीनाथजी को फाग खेलाया. ठाकुरजी को लाड लडाने के बाद मुखियाजी ने दर्शनार्थियों को भी फाग खेलाई.

युवाचार्य चिरंजीव विशाल बावा ने बताया कि श्रीजी को आज दो राजभोग अरोगाए जाते हैं. आज की सेवा में बसंत अधिवासन किया जाता है. बसंत के कलश की स्थापना की जाती है. इसमें रजत कलश में जल भरकर इसे खजूर की डाल, आम के वृक्ष के पत्तों समेत आम्र मंजरी, सरसों के पीले पुष्प समेत टहनियां, गेहूं की बालियां, बेर आदि एवं विविध पुष्पों से सजाया जाता है. आज राजभोग की आरती करते समय पुष्प उड़ाए गए. सबसे पहले ठाकुरजी को दंडवत प्रणाम करने के बाद केसरी चंदन, गुलाल अबीर खेलाकर अंत में चोवा खिलाया गया. इसके बाद डोल-तिबारी में दर्शन कर रहे वैष्णव दर्शनार्थियों पर अबीर और गुलाल छिड़की गई.

दूसरे राजभोग में गेहूं की पाटिया के लड्डू, कठोर मठड़ी, कूर के गुंजा, छुट्टी-बूंदी, दूधघर में सिद्ध मावे के पेड़ा-बरफी, दूधपूड़ी केसरी-सफेद मावे की गुंजिया सहित विविध प्रकार के आचार, फल फूल, शीतल आदि अरोगाए जाएंगे. वर्षभर में केवल आज के दिन श्रीजी में नौ दर्शन खुलते हैं. बसंत पंचमी से शाम को श्रीनाथजी में शयन के दर्शन भी आरंभ हो गए, जो रामनवमी तक होंगे. श्रीनाथजी मंदिर में पूरे सवा महीने फाग चलता है. इसमें प्रतिदिन श्रीजी को गुलाल खेलाया जाता है. रसिया का गायन किया जाता है.

