बसंत पंचमी : नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में फागोत्सव शुरू, सवा महीने उड़ेगा गुलाल

नाथद्वारा (राजसमंद): नाथद्वारा नगर स्थित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर में बसंत पंचमी के साथ सवा महीने तक चलने वाले फागोत्सव की धूम शुरू हो गई. श्रीनाथजी मंदिर में वैष्णवों की भीड़ आने लगी है. फागोत्सव को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था. जैसे ही पट खुले, लाडले लाल के जयकारों से मंदिर गूंज उठा. मंदिर में मुखिया ने सफेद पिछवाई पर अबीर से चिड़िया के प्रतीक अंकित किए और श्रीनाथजी को फाग खेलाया. ठाकुरजी को लाड लडाने के बाद मुखियाजी ने दर्शनार्थियों को भी फाग खेलाई.

युवाचार्य चिरंजीव विशाल बावा ने बताया कि श्रीजी को आज दो राजभोग अरोगाए जाते हैं. आज की सेवा में बसंत अधिवासन किया जाता है. बसंत के कलश की स्थापना की जाती है. इसमें रजत कलश में जल भरकर इसे खजूर की डाल, आम के वृक्ष के पत्तों समेत आम्र मंजरी, सरसों के पीले पुष्प समेत टहनियां, गेहूं की बालियां, बेर आदि एवं विविध पुष्पों से सजाया जाता है. आज राजभोग की आरती करते समय पुष्प उड़ाए गए. सबसे पहले ठाकुरजी को दंडवत प्रणाम करने के बाद केसरी चंदन, गुलाल अबीर खेलाकर अंत में चोवा खिलाया गया. इसके बाद डोल-तिबारी में दर्शन कर रहे वैष्णव दर्शनार्थियों पर अबीर और गुलाल छिड़की गई.

