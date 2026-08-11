झारखंड में अगले चार दिन मानसून रहेगा सक्रिय, 12-15 अगस्त तक बारिश-वज्रपात का दौर
झारखंड में आगामी चार दिन तक बारिश का दौर चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है.
Published : August 11, 2026 at 5:59 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली. करीब 5 बजे ही आसमान में अंधेरा छा गया और इसके बाद तेज बारिश के साथ जोरदार मेघ गर्जन हुआ. अब मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले चार दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और मेघ गर्जन का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.
12 और 13 अगस्त को इन जिलों पर ज्यादा असर
12 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. खासकर देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है.
13 अगस्त को बारिश का असर और व्यापक हो सकता है. इस दिन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. राज्य के अन्य हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है.
14 और 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम
14 अगस्त को मौसम की गतिविधियां और बढ़ने का अनुमान है. रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और लातेहार में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत होगी. 15 अगस्त को भी राज्य में बारिश से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. खासकर गुमला, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और हजारीबाग में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है.
11 अगस्त तक सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश
झारखंड में मानसून की बारिश का आंकड़ा अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है. मौसम केंद्र रांची के 1 जून से 11 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक 483.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 616.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी. इस हिसाब से झारखंड में सामान्य से 133 मिलीमीटर कम बारिश हुई है जो सामान्य से 22 फीसदी कम है.
पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से ज्यादा बारिश
फिलहाल पश्चिमी सिंहभूम एकमात्र ऐसा जिला है जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है. यहां 739 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 609.1 मिलीमीटर है यानी यहां 21 फीसदी अधिक बारिश हुई है. यह राज्य का फिलहाल एकमात्र जिला है जहां बारिश सामान्य से अधिक यानी अधिक बारिश की श्रेणी में है.
राज्य के आठ जिलों में सामान्य बारिश
मौसम केंद्र रांची के रिपोर्ट के मुताबिक 24 में से 8 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई है. इनमें धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा जिला शामिल है. इन जिलों में 19 फीसदी कम बारिश हुई है जो सामान्य की श्रेणी में आती है.
दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में बारिश की स्थिति कमजोर बनी हुई है. खास तौर पर चतरा, गढ़वा, पाकुड़, गिरिडीह और देवघर में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. इसके अलावा पलामू में 43 फीसदी, कोडरमा में 44, हजारीबाग में 35, बोकारो में 35, लातेहार में 30, रामगढ़ में 30, लोहरदगा में 28, जामताड़ा में 26 और गुमला में 29 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
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