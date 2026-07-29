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मानसून अगले 24 घंटे रहेगा एक्टिव, डीप डिप्रेशन का छत्तीसगढ़ में असर, तापमान में आएगा बदलाव

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में नहीं होगा विशेष परिवर्तन

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मानसून अगले 24 घंटे रहेगा एक्टिव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 3:40 PM IST

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रायपुर: बीते तीन दिनों से रायपुर सहित कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है. कुछ जिलों में बेहतर बारिश भी रिकार्ड की गई है. मौसम विभाग की मानें तो पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी. 2 दिनों के बाद जरूर तापमान में कमी एक से तीन डिग्री तक की बढ़ोत्तरी होगी.

मानसून अगले 24 घंटे रहेगा एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बस्तर और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 जून से लेकर 29 जुलाई तक 544.6 मिली मीटर बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 470.8 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य बारिश बताई जा रही है.

मानसून अगले 24 घंटे रहेगा एक्टिव (ETV Bharat)

पिछले 2 दिनों से एक डीप डिप्रेशन एरिया बना हुआ है, जो आज की स्थिति में डिप्रेशन में तब्दील होकर अंदरुनी ओडिशा और इससे लगे हुए क्षेत्र के साथ ही छत्तीसगढ़ के ऊपर बना है. इसके असर से आज भी प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटे के दौरान रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा भी दर्ज की गई है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग रायपुर की मानें तो आने वाले 24 घंटे में रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. डीप डिप्रेशन सिस्टम बनने की वजह से मानसून आज दिनभर पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा. कल से मानसून की एक्टिविटी में कमी आएगी. पिछले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है.

1 जून से 29 जुलाई 2026 तक बालोद, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सक्ती और सूरजपुर जिले में सामान्य बारिश दर्ज की गई है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

इन जिलों में दर्ज हुई कम बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि बलोदा बाजार, गरियाबंद, जांजगीर, महासमुंद, रायपुर और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जैसे जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. जबकि सरगुजा, सुकमा, मोहला मानपुर चौकी, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, कोंडागांव, कांकेर, जशपुर, बीजापुर, बेमेतरा और बस्तर जैसे जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है


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