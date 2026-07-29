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मानसून अगले 24 घंटे रहेगा एक्टिव, डीप डिप्रेशन का छत्तीसगढ़ में असर, तापमान में आएगा बदलाव

रायपुर: बीते तीन दिनों से रायपुर सहित कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है. कुछ जिलों में बेहतर बारिश भी रिकार्ड की गई है. मौसम विभाग की मानें तो पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी. 2 दिनों के बाद जरूर तापमान में कमी एक से तीन डिग्री तक की बढ़ोत्तरी होगी.

मानसून अगले 24 घंटे रहेगा एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बस्तर और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 जून से लेकर 29 जुलाई तक 544.6 मिली मीटर बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 470.8 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य बारिश बताई जा रही है.