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फिर एक्टिव होगा मानसून, 29 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट, सिरोही में बारिश से कच्चा मकान ढहा, बुजुर्ग की मौत

प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

Monsoon Update In Rajasthan
मौसम विज्ञान विभाग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 1:49 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में दो दिनों से सुस्त पड़ा मानसून अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा तट पर बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है. इस मौसम प्रणाली के पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इधर, सिरोही जिले में लगातार हो रही बारिश चंद्रावती गांव में एक कच्चा मकान ढह गया. इससे उसमें सौ रहे एक बुजुग की मौत हो गई. जिले के देलदर में सबसे अधिक 72 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है.

मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मंगलवार से इस सिस्टम का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जबकि बुधवार से मानसून पूरी तरह सक्रिय होने लगेगा. पूर्वी राजस्थान में कई दिनों से कमजोर बनी हुई बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, डीग, अलवर, दौसा के साथ ही आसपास के इलाके में अच्छी बारिश की संभावना है. वहीं, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

सिरोही के आबू में बारिश का नजारा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: मानसून पर 2 दिन का ब्रेक, प्रदेश में 29 जुलाई से फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर

कई जिलों में येलो अलर्ट जारी : दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में आज के बाद विशेषकर जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने का अनुमान है. पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी जिलों में सक्रिय रहा मानसून अब पूर्वी राजस्थान की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान नदी-नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने, निचले इलाकों में जलभराव और शहरी इलाकों में जल निकासी प्रभावित होने की आशंका है. लोगों को अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों और उफनते नदी-नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है.

सामान्य के नीचे बरसात का आंकड़ा: प्रदेश में अब तक मानसून सामान्य से कमजोर बना हुआ है. 27 जुलाई तक राजस्थान में औसतन 190.67 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, जबकि केवल 176.59 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. अब तक सामान्य से 7.38 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आगामी पांच दिनों में होने वाली व्यापक बारिश से इस कमी की काफी हद तक भरपाई हो सकती है. 28 जुलाई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक 96 मिमी वर्षा राजसमंद जिले के गिलुंड में रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा सिरोही के देलदर में 72 मिमी, उदयपुर के सेई बांध और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में 69-69 मिमी, सिरोही के आबू रोड और चित्तौड़गढ़ के राशमी में 67-67 मिमी, बीकानेर के जसरासर में 66 मिमी तथा राजसमंद के संदेसर में 65 मिमी बारिश हुई.

यह भी पढ़ें: पश्चिमी सीमा जिलों में तेज बारिश, फिर भी 12 जिलों में अब भी सूखे जैसे हालात

सवाई माधोपुर शहर और बीकानेर के कोलायत में 54-54 मिमी, करौली के हिंडौन और सवाई माधोपुर के बरनाला में 52-52 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं सिरोही के माउंट आबू में 51.6 मिमी और चित्तौड़गढ़ के गंगरार में 48 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. इन क्षेत्रों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.

बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन: मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन और उससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान में मानसून को नई ऊर्जा देगा. इसके असर से 2 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं, जिससे खरीफ फसलों, जलाशयों और भूजल स्तर को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के शुरुआती दिनों में राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरे जोर के साथ सक्रिय रहेगा. पूर्वी राजस्थान में लंबे अंतराल के बाद व्यापक बारिश होने की संभावना है.

बारिश से कच्चा मकान ढहा, बुजुर्ग की मौत: सिरोही जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच आबूरोड क्षेत्र के चंद्रावती गांव में एक कच्चा मकान ढहने से 66 वर्षीय चीनाराम की मौत हो गई. वे देर रात अपने घर में सो रहे थे कि अचानक मकान भरभराकर ढह गया और वे मलबे में दब गए. पुलिस, प्रशासन और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. वहीं, जिले भर में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है. देलदर में सबसे अधिक 72 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आबूरोड में 67 मिमी और माउंट आबू में 51.6 मिमी वर्षा हुई है. प्रशासन ने लोगों को कच्चे व जर्जर मकानों में रहने से बचने की सलाह दी है और पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है.

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