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उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून, देखें 21 सितंबर तक मौसम का पूर्वानुमान

मौसम अपडेट ( Etv Bharat )

देहरादून: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 21 सितंबर तक का मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसे देखकर लग रहा है कि अब राज्य में मानसून कमजोर पड़ चुका है. दरअसल 15 सितंबर से राज्य में मानसून कमजोर होने लगता है. फिर इसी महीने के आखिर में मानसून की राज्य से विदाई हो जाती है. मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून: मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार 15 सितंबर को राज्य के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर का पूर्वानुमान भी जारी किया है. दिलचस्प बात ये है कि 15 सितंबर से ही मानसून की बारिश उत्तराखंड में मंद पड़ने लगती है.