उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून, देखें 21 सितंबर तक मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 21 सितंबर तक का पूर्वानुमान जारी किया, इस दौरान कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 15, 2026 at 3:10 PM IST
देहरादून: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 21 सितंबर तक का मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसे देखकर लग रहा है कि अब राज्य में मानसून कमजोर पड़ चुका है. दरअसल 15 सितंबर से राज्य में मानसून कमजोर होने लगता है. फिर इसी महीने के आखिर में मानसून की राज्य से विदाई हो जाती है. मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.
उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून: मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार 15 सितंबर को राज्य के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर का पूर्वानुमान भी जारी किया है. दिलचस्प बात ये है कि 15 सितंबर से ही मानसून की बारिश उत्तराखंड में मंद पड़ने लगती है.
दिनांक 15.09.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी | pic.twitter.com/2oZQVxAarU— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 15, 2026
बुधवार के मौसम का पूर्वानुमान: बुधवार 16 सितंबर को मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में कुछ ही स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. पूर्वानुमान में कहा गया है कि पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं वर्षा तेज से अति तेज हो सकती है. इस दौरान बादल गरजेंगे तो बिजली भी चमकेगी.
17 सितंबर को हल्का जोर दिखाएगा मानसून: गुरुवार 17 सितंबर को जाता हुआ मानसून थोड़ा जोर दिखाएगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़हाट के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी.
18 सितंबर से 21 सितंबर तक ऐसा रहेगा मौसम: शुक्रवार 18 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. शनिवार 19 सितंबर को भी मौसम ऐसा ही रहेगा. 20 और 21 सितंबर को भी मौसम का यही पैटर्न जारी रहेगा. यानी सभी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी.
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