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दिल्ली एनसीआर में मानूसन कमजोर पड़ते ही उमस भरी गर्मी ने निकाले लोगों के पसीने, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: पिछले पांच दिनों से बारिश के बाद सुहावने मौसम का आनंद ले रही राजधानी में शुक्रवार को मौसम खुला रहा. सुबह से धूप निकली रही और बीच-बीच में बादलों की आवाजाही हुई. तापमान बढ़ने और हवा में नमी अधिक होने से दिनभर उमस ने लोगों को परेशान किया. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में शुक्रवार को आसमान में बादल छाये रहे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा.

चिलचिलाती धूप करेगी परेशान: मौसम विभाग के अनुसार, आज शनिवार को आसमान हल्के बादलों से घिरा रहेगा, लेकिन बारिश के आसार बहुत ही कम है. स्पष्ट है कि आज दिल्ली की जनता को चिलचिलाती धूप परेशान करने वाली है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान: मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक मानसून का कोई सिस्टम सक्रिय होने की संभावना नहीं है. इस दौरान हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय धूप रहने का अनुमान है. बारिश नहीं होने से तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है और नमी के कारण उमस लोगों की परेशानी बढ़ाएगी.