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मध्य प्रदेश में मानसून की डरावनी तस्वीर, औसत से 39 प्रतिशत पीछे, पूर्वी हिस्से में सूखे जैसे हालात

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई जिलों में जून की शुरुआत बेहद शुष्क रही है. ​पूर्वी मध्यप्रदेश के क्षेत्र में स्थिति सबसे खराब है. यहां 1 से 18 जून के बीच औसत से 61 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. अनूपपुर, बालाघाट, दमोह, मैहर, रीवा, शहडोल और टीकमगढ़ जैसे जिलों में तो हालात ऐसे हैं कि वहां औसत की आधी इंच बारिश भी नहीं हो सकी है. वहीं , पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहां भी सामान्य से 22 प्रतिशत कम पानी गिरा है. अलिराजपुर (-100 प्रतिशत), धार (-90 प्रतिशत) और खरगोन (-91 प्रतिशत) जैसे जिलों में सूखा बना हुआ है, जबकि भोपाल (+94 प्रतिशत) और श्योपुर (+128 प्रतिशत) जैसे कुछ गिने-चुने जिलों में सामान्य से अधिक प्री-मानसून वर्षा दर्ज हुई है.

​भोपाल : मध्यप्रदेश में इस साल मानसून का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है. आमतौर पर 15-16 जून तक पूरे प्रदेश में दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून तक आने की संभावना है. इस लेटीलतीफी का सीधा असर जून महीने में होने वाली सामान्य बारिश पर पड़ा है, जिससे राज्य में बारिश के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 18 जून 2026 के बीच पूरे मध्य प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 39 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. इसमें भी पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है.

आधा इंच बारिश को तरसे कई जिले, मानसून से बोवनी पर संकट

​सामान्य तौर पर मध्यप्रदेश में 1 से 18 जून के बीच लगभग 46.8 मिमी पानी गिर जाना चाहिए. लेकिन इस साल अब तक केवल 28.4 मिमी यानी सवा इंच से भी कम पानी बरसा है. हालांकि, भोपाल, इंदौर, गुना, रायसेन, सीहोर, विदिशा और रतलाम जैसे जिलों में 1 से 4 इंच तक पानी जरूर गिरा है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह पानी भी खेतों में बोवनी करने के लिए पर्याप्त नहीं है. कम बारिश के कारण जमीन में अभी उतनी नमी नहीं है, जो बीज के अंकुरण के लिए जरूरी होती है.

आधा इंच बारिश को तरसे कई जिले, बोवनी पर संकट (Etv Bharat)

मानसून में देरी से बीज खराब होने का बढ़ा खतरा

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, '' मानसून में देरी और प्री-मानसून की बेरुखी ने मध्यप्रदेश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. यह समय खरीफ सीजन की मुख्य फसलें जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंंग और तूअर की बुवाई का होता है. किसान खेतों को तैयार करके बारिश का इंतजार कर रहे हैं. कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में सूखे खेतों या कम बारिश में बोवनी न करें. यदि पर्याप्त बारिश (कम से कम 3 से 4 इंच) होने से पहले बोवनी कर दी गई, तो महंगे बीज जमीन के अंदर ही सूखकर खराब हो सकते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.''

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19 से 22 जून तक कई जिलों में यलो अलर्ट

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, '' वर्तमान में उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है. साथ ही पंजाब से लेकर बिहार तक एक मौसमी ट्रफ लाइन सक्रिय है. इसके प्रभाव से भले ही मानसून आने में कुछ दिन शेष हैं, लेकिन प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. ​विभाग ने 19 जून से 22 जून के बीच भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का यलो अलर्ट जारी किया है.''

भोपाल में प्री-मानसून में हो चुकी अच्छी बारिश, लेकिन औसत से कम (सांकेतिक तस्वीर) (Etv Bharat)

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आज 19 जून को इन जिलों में चेतावनी

​मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांडुर्णा में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. वहीं, शाम और रात के समय तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.