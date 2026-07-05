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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी , मौसम विभाग का रेड अलर्ट, 10 जिलों में बादलों का डेरा, कांकेर में जल भराव

मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कुल 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है.

Heavy rain alert for Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 5, 2026 at 4:50 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. रायपुर समेत 10 जिलों में अत्यधिक से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन को आवश्यक तैयारियां रखने की सलाह दी है.

10 जिलों में रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में एक-दो स्थानों पर अत्यधिक से बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Chhattisgarh Meteorological Department alert
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग का अलर्ट (ETV BHARAT)

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है.

Chhattisgarh weather Department
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट (ETV BHARAT)

येलो अलर्ट वाले जिले

सुकमा, बीजापुर और जशपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

अगले 48 घंटे भी राहत नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक भी कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

• कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और मुंगेली में रेड अलर्ट

• बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, नारायणपुर, बीजापुर, कोरबा, एमसीबी, कोरिया और कांकेर में ऑरेंज अलर्ट

• रायपुर, बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग की चेतावनी, इन बातों का रखें ध्यान

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारी बारिश के दौरान

• सड़कों पर फिसलन और जलभराव की स्थिति बन सकती है.

• प्रमुख शहरों में यातायात प्रभावित हो सकता है.

• दृश्यता कम होने से सफर जोखिम भरा हो सकता है.

• निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

• नदियों-नालों पर बने छोटे पुल और रपटे डूब सकते हैं.

• खेतों में जलभराव होने की आशंका है.

मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में बारिश की तीव्रता इस प्रकार मानी जाती है

• हल्की बारिश: 2.5 से 15.5 मिमी

• मध्यम बारिश: 15.6 से 64.4 मिमी

• भारी बारिश: 64.5 से 115.5 मिमी

• बहुत भारी बारिश: 115.6 से 204.4 मिमी

• अत्यंत भारी बारिश: 204.5 मिमी या उससे अधिक

छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों से दूर रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. बारिश का यह दौर जनजीवन पर बड़ा असर डाल सकता है, ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

कांकेर में बारिश से बुरा हाल (ETV BHARAT)

कांकेर के चारामा में भरा पानी

बारिश और मानसून के बीच कांकेर के चारामा से जलभराव की तस्वीरें सामने आई है. यहां बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने चारामा नगर का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. नगर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर भारी जलभराव होने से सड़क तालाब जैसी नजर आने लगी. मुख्य मार्ग पर करीब एक फीट तक पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों, राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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