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यूपी में फिर शुरू होगी मूसलाधार बारिश, 50 से अधिक जिलों में झमाझम संग बिजली गिरने की चेतावनी

बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से मानसून फिर सक्रिय, इन जिलों में भारी बारिश और गिर सकती बिजली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को 50 जिलों में भारी बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने के साथ कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है.

यहां हो सकती तेज बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य रहा. सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक सबसे अधिक बारिश उरई जिले में 15 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा ज्यादातर जिलों में हल्की और कुछ जिलों पर मध्यम बारिश हुई. अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई बना रहा.

मूसलाधार बारिश का अलर्ट इन जिलों में: बहराइच, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और आस पास के क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है.



बादल गरजने-बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.