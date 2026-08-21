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Monsoon Udate: 23 अगस्त तक उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि, जयपुर समेत कई शहर भीगे

जयपुर में छाये बादल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर बनी हुई हैं, लेकिन उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 21 से 23 अगस्त के बीच जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, सीकर, टोंक, अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा, धौलपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, करौली और सिरोही जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. लो प्रेशर एरिया कमजोर, मानसून ट्रफ उत्तर की ओर: मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर अब लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है. इन मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से 20 से 23 अगस्त के दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 21 से 23 अगस्त के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने का भी अनुमान है. पढ़ें: राजस्थान में मानसून फिर सुस्त, बारिश का आंकड़ा सामान्य से 10.29 फीसदी नीचे