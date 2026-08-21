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Monsoon Udate: 23 अगस्त तक उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगी बारिश की गतिविधि, जयपुर समेत कई शहर भीगे

20 से 23 अगस्त के दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

Monsoon In Rajasthan
जयपुर में छाये बादल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 1:29 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर बनी हुई हैं, लेकिन उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 21 से 23 अगस्त के बीच जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, सीकर, टोंक, अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा, धौलपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, करौली और सिरोही जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

लो प्रेशर एरिया कमजोर, मानसून ट्रफ उत्तर की ओर: मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर अब लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है. इन मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से 20 से 23 अगस्त के दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 21 से 23 अगस्त के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने का भी अनुमान है.

पढ़ें: राजस्थान में मानसून फिर सुस्त, बारिश का आंकड़ा सामान्य से 10.29 फीसदी नीचे

जयपुर में 17, धौलपुर में 29 मिमी बारिश: गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. जयपुर शहर में शाम तक 17 मिमी बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश धौलपुर शहर में 29 मिमी दर्ज हुई. इसके अलावा धौलपुर के बसईनवाब में करीब 20 मिमी, उर्मिलासागर में 19 मिमी, बारां के शाहाबाद में 18 मिमी, अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 17 मिमी, अलवर के टहला और बारां शहर में 16-16 मिमी बारिश दर्ज की गई. माउंट आबू में 15.4 मिमी, अलवर शहर में 14 मिमी, टोंक शहर में 13 मिमी, जबकि बारां के किशनगंज, करौली के मासलपुर और धौलपुर के मनियां में करीब 11-11 मिमी बारिश दर्ज की गई.

21 अगस्त की टॉप बारिश

  • धौलपुर शहर - 29 मिमी
  • बसईनवाब, धौलपुर - 20 मिमी
  • उर्मिलासागर, धौलपुर - 19 मिमी
  • शाहाबाद, बारां - 18 मिमी
  • जयपुर शहर - 17 मिमी
  • लक्ष्मणगढ़, अलवर - 17 मिमी
  • टहला, अलवर - 16 मिमी
  • बारां शहर - 16 मिमी
  • माउंट आबू, सिरोही - 15.4 मिमी
  • अलवर शहर - 14 मिमी
  • टोंक शहर - 13 मिमी
  • किशनगंज, बारां - 11 मिमी
  • मासलपुर, करौली - 11 मिमी
  • मनियां, धौलपुर - 11 मिमी

21 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में बारिश

  • गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
  • जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.
  • शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में भी बारिश के आसार हैं.
  • अलवर, भरतपुर और बारां समेत कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चल सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में अगले सप्ताह मौसम शुष्क: राज्य के पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है. मौसम केंद्र के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में भी मानसून कमजोर रहने और अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि उत्तर और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक स्थानीय स्तर पर बारिश जारी रह सकती है.

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