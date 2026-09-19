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पश्चिमी राजस्थान से कल यूपी में मानसून की वापसी; जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम

लखनऊ में तापमान में गिरावट, आसमान साफ, हल्की बारिश की संभावना.

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यूपी के प्रमुख शहरों का मौसम अपडेट: तापमान, बारिश की जानकारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:55 AM IST

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लखनऊ: यूपी के कुछ जिलों में बारिश की शुरूआत एक बार फिर से हो गई है. बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 30 जिलों में गरज चमक के साथ माध्यम से भारी बारिश हुई. इसके अलावा ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा. पिछले 24 घंटे को दौरान उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 36% कम है.

इन जिलों में बारिश की संभावना: महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया.

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इन जिलों में बारिश की संभावना (Photo Credit; IMD)

4% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 18 सितंबर तक अनुमानित बारिश 707 मिली मीटर के सापेक्ष 675 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया जो कि सामान्य से 4% कम है.

मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में दिन के समय बादलों की आवाजाही रहेगी. 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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मौसम न्यूज (Photo Credit; IMD)

बांदा सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बंदा सबसे गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी के कारण थंडरस्टार्म के साथ पूर्वांचल में हो रही बारिश के बीच 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी शुरू होने के संकेत हैं. 19 सितम्बर के आस-पास पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी के लिए परिस्थितियों के बीच 20 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं 22 सितंबर को पूरे प्रदेश में बारिश का दौर थम जाने के साथ ही मौसम ड्राई हो जाने की संभावना है.

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