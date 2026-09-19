ETV Bharat / state

पश्चिमी राजस्थान से कल यूपी में मानसून की वापसी; जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम

यूपी के प्रमुख शहरों का मौसम अपडेट: तापमान, बारिश की जानकारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी के कुछ जिलों में बारिश की शुरूआत एक बार फिर से हो गई है. बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 30 जिलों में गरज चमक के साथ माध्यम से भारी बारिश हुई. इसके अलावा ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा. पिछले 24 घंटे को दौरान उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 36% कम है. इन जिलों में बारिश की संभावना: महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया. इन जिलों में बारिश की संभावना (Photo Credit; IMD)