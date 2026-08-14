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15 अगस्त से मानसून की रफ्तार होगी धीमी, आज 18 जिलों में IMD की चेतावनी, तिरंगे रंग में रंगा बीसलपुर बांध

जयपुर: राजस्थान में अगस्त के दौरान सक्रिय हुआ मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. वहीं 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने की प्रबल संभावना है. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

18 जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी और गर्जन की संभावना जताई गई है. उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकता है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

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बीते 24 घंटे में जैसलमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई. जैसलमेर में बारिश के बाद बरसाती नदियां बहने लगीं, जबकि बाड़मेर, जोधपुर और सिरोही समेत कई जिलों में करीब दो इंच तक बारिश दर्ज की गई. जयपुर के शाहपुरा में भी करीब दो इंच बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कोटपूतली क्षेत्र में भी बारिश हुई. भीलवाड़ा के बनेड़ा में सबसे अधिक 50 मिमी बारिश दर्ज की गई. चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बारां, धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर में करीब एक इंच तक बारिश हुई. उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा और अलवर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह के दौरान प्रदेश में मानसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है. ऐसे में बारिश पूरी तरह थमने के बजाय इसकी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. मानसून ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से पश्चिमी राजस्थान में आज से ही बारिश में कमी आने के संकेत हैं, जबकि आने वाले दिनों में बारिश का फोकस पूर्वी राजस्थान की ओर रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अब कमजोर पड़ने और पूर्वी राजस्थान की ओर बारिश का फोकस बढ़ने की संभावना है. ऐसे में आने वाले दो सप्ताह में बारिश का वितरण किस तरह रहता है, यह प्रदेश के शेष 12 कम बारिश वाले जिलों और बीसलपुर बांध की स्थिति के लिए अहम रहेगा.

एक हफ्ते में बदली प्रदेश की तस्वीर: जून और जुलाई में कमजोर रहने वाला मानसून अगस्त में सक्रिय हुआ और बीते एक सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई. एक सप्ताह पहले प्रदेश में बारिश सामान्य से करीब 12 फीसदी कम थी और 17 जिले सूखे की स्थिति में थे. 7 अगस्त के बाद सक्रिय हुए मजबूत मौसम तंत्र के कारण प्रदेश में औसतन करीब 48 मिमी बारिश हुई. इसके चलते 13 अगस्त तक प्रदेश में औसत 282 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है और मानसूनी बारिश का आंकड़ा सामान्य स्तर तक पहुंच गया है. अब प्रदेश में सूखे की स्थिति वाले जिलों की संख्या घटकर 12 रह गई है. वहीं कुछ जिलों में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है. आंकड़ों के अनुसार 8 जिलों में मानसून की बारिश सामान्य से करीब 35 से 46 फीसदी तक अधिक रही है.

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पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मेहरबान रहा मानसून: इस मानसून सीजन में पूर्वी राजस्थान के मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में बारिश ज्यादा हुई है. बारिश के लिहाज से सबसे बेहतर स्थिति वाले जिलों में पश्चिमी राजस्थान के कई जिले शामिल हैं. फलौदी में औसत से 56.14 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. यहां सामान्य बारिश 126.52 मिमी के मुकाबले 197.56 मिमी बारिश हुई है. बीकानेर में सामान्य 161.27 मिमी के मुकाबले 234.36 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 45.32 फीसदी अधिक है. ब्यावर में 301.17 मिमी की औसत बारिश के मुकाबले 407.71 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 35.38 फीसदी अधिक है. डीग में 313.02 मिमी के मुकाबले 429.56 मिमी और डीडवाना-कुचामन में 261.77 मिमी के मुकाबले 348.13 मिमी बारिश हुई है.

कई जिले अब भी बारिश की कमी से जूझ रहे: प्रदेश में अच्छी बारिश के बावजूद कई जिलों में मानसून अब भी कमजोर है. बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, अलवर, करौली, झालावाड़, खैरथल और कोटपूतली में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है. बारिश के लिहाज से प्रदेश के टॉप जिलों में फलौदी, बीकानेर, ब्यावर और डीडवाना-कुचामन पश्चिमी राजस्थान से हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान से डीग ने टॉप जिलों में जगह बनाई है.

जैसलमेर में बारिश से तापमान 6 डिग्री तक गिरा: जैसलमेर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ. बारिश के कारण जिले के अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. धौलपुर में चंबल नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.