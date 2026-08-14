15 अगस्त से मानसून की रफ्तार होगी धीमी, आज 18 जिलों में IMD की चेतावनी, तिरंगे रंग में रंगा बीसलपुर बांध
कई जिलों में भी मानसून की मेहरबानी के बीच बीसलपुर बांध में 48 घंटे में 37 सेमी पानी की आवक दर्ज की गई है.
Published : August 14, 2026 at 11:34 AM IST
जयपुर: राजस्थान में अगस्त के दौरान सक्रिय हुआ मानसून अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. वहीं 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने की प्रबल संभावना है. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.
18 जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी और गर्जन की संभावना जताई गई है. उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकता है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
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बीते 24 घंटे में जैसलमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई. जैसलमेर में बारिश के बाद बरसाती नदियां बहने लगीं, जबकि बाड़मेर, जोधपुर और सिरोही समेत कई जिलों में करीब दो इंच तक बारिश दर्ज की गई. जयपुर के शाहपुरा में भी करीब दो इंच बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कोटपूतली क्षेत्र में भी बारिश हुई. भीलवाड़ा के बनेड़ा में सबसे अधिक 50 मिमी बारिश दर्ज की गई. चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बारां, धौलपुर, जैसलमेर और जोधपुर में करीब एक इंच तक बारिश हुई. उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा और अलवर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.
August 14, 2026
मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह के दौरान प्रदेश में मानसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है. ऐसे में बारिश पूरी तरह थमने के बजाय इसकी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. मानसून ट्रफ के उत्तर की ओर खिसकने से पश्चिमी राजस्थान में आज से ही बारिश में कमी आने के संकेत हैं, जबकि आने वाले दिनों में बारिश का फोकस पूर्वी राजस्थान की ओर रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अब कमजोर पड़ने और पूर्वी राजस्थान की ओर बारिश का फोकस बढ़ने की संभावना है. ऐसे में आने वाले दो सप्ताह में बारिश का वितरण किस तरह रहता है, यह प्रदेश के शेष 12 कम बारिश वाले जिलों और बीसलपुर बांध की स्थिति के लिए अहम रहेगा.
एक हफ्ते में बदली प्रदेश की तस्वीर: जून और जुलाई में कमजोर रहने वाला मानसून अगस्त में सक्रिय हुआ और बीते एक सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई. एक सप्ताह पहले प्रदेश में बारिश सामान्य से करीब 12 फीसदी कम थी और 17 जिले सूखे की स्थिति में थे. 7 अगस्त के बाद सक्रिय हुए मजबूत मौसम तंत्र के कारण प्रदेश में औसतन करीब 48 मिमी बारिश हुई. इसके चलते 13 अगस्त तक प्रदेश में औसत 282 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है और मानसूनी बारिश का आंकड़ा सामान्य स्तर तक पहुंच गया है. अब प्रदेश में सूखे की स्थिति वाले जिलों की संख्या घटकर 12 रह गई है. वहीं कुछ जिलों में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है. आंकड़ों के अनुसार 8 जिलों में मानसून की बारिश सामान्य से करीब 35 से 46 फीसदी तक अधिक रही है.
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पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मेहरबान रहा मानसून: इस मानसून सीजन में पूर्वी राजस्थान के मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में बारिश ज्यादा हुई है. बारिश के लिहाज से सबसे बेहतर स्थिति वाले जिलों में पश्चिमी राजस्थान के कई जिले शामिल हैं. फलौदी में औसत से 56.14 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. यहां सामान्य बारिश 126.52 मिमी के मुकाबले 197.56 मिमी बारिश हुई है. बीकानेर में सामान्य 161.27 मिमी के मुकाबले 234.36 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 45.32 फीसदी अधिक है. ब्यावर में 301.17 मिमी की औसत बारिश के मुकाबले 407.71 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 35.38 फीसदी अधिक है. डीग में 313.02 मिमी के मुकाबले 429.56 मिमी और डीडवाना-कुचामन में 261.77 मिमी के मुकाबले 348.13 मिमी बारिश हुई है.
कई जिले अब भी बारिश की कमी से जूझ रहे: प्रदेश में अच्छी बारिश के बावजूद कई जिलों में मानसून अब भी कमजोर है. बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, अलवर, करौली, झालावाड़, खैरथल और कोटपूतली में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है. बारिश के लिहाज से प्रदेश के टॉप जिलों में फलौदी, बीकानेर, ब्यावर और डीडवाना-कुचामन पश्चिमी राजस्थान से हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान से डीग ने टॉप जिलों में जगह बनाई है.
August 14, 2026
जैसलमेर में बारिश से तापमान 6 डिग्री तक गिरा: जैसलमेर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ. बारिश के कारण जिले के अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. धौलपुर में चंबल नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.
माउंट आबू में 900 मिमी बारिश का आंकड़ा पार: माउंट आबू ने भी इस मानसून सीजन में बारिश का नया आंकड़ा छुआ है. 14 अगस्त शाम 5:30 बजे तक माउंट आबू में 32.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही माउंट आबू राजस्थान का पहला शहर बन गया, जहां मानसून सीजन 2026 में कुल बारिश का आंकड़ा 900 मिमी के पार पहुंच गया है. 1 जून से अब तक माउंट आबू में कुल 920.4 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है.
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बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ी: 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार रात को जयपुर समेत तीन जिलों की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा. इस मौके पर बांध के मुख्य दरवाजा पर तीन रंगों की रोशनी की गई. इस बीच राजस्थान के लिए मानसून की सबसे बड़ी राहत बीसलपुर बांध से सामने आई है. चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में हुई अच्छी बारिश के बाद त्रिवेणी-बनास नदी में पानी की आवक बढ़ गई है. इससे बीसलपुर बांध में भी पानी पहुंचना शुरू हो गया है. आंकड़ों के अनुसार बीसलपुर बांध का जलस्तर 313.94 आरएल मीटर तक पहुंच गया है. त्रिवेणी-बनास नदी का गेज करीब 3 से 3.70 मीटर तक पहुंचने से बांध में लगातार पानी की आवक हुई. पिछले 48 घंटे में बांध के जलस्तर में करीब 37 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है. ऐसे में मौजूदा जलस्तर के बावजूद बांध अभी करीब 30 फीसदी खाली है. बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक को पेयजल आपूर्ति होती है, इसलिए जलस्तर बढ़ने से इन शहरों की पेयजल व्यवस्था को लेकर राहत की उम्मीद बढ़ी है.
24 घंटे में 25 सेमी पानी आया: बीसलपुर बांध में एक समय 24 घंटे में करीब 25 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई. त्रिवेणी नदी 3.70 मीटर के गेज से बह रही थी, जिसके चलते बांध में पानी की आवक बनी रही. कैचमेंट क्षेत्र में बारिश होने से आने वाले दिनों में भी बांध के जलस्तर में कुछ और बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि, मौसम विभाग के अगले दो सप्ताह के पूर्वानुमान को देखते हुए अगस्त के अंत तक बांध के पूरी तरह लबालब होने की संभावना कम बताई जा रही है. बांध को ओवरफ्लो होने के लिए अभी करीब 300 एमक्यूएम पानी की और जरूरत है.
8 बार छलक चुका है बीसलपुर बांध: 1996 में बना बीसलपुर बांध अब तक 8 बार ओवरफ्लो हो चुका है. बांध के गेट अगस्त में 6 बार, सितंबर में एक बार और जुलाई में एक बार खोले जा चुके हैं. पिछले साल जून-जुलाई में अच्छी बारिश के कारण जुलाई में ही बांध छलक गया था.
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बांध के छलकने की प्रमुख तारीखें:
16 अगस्त 2004
19 अगस्त 2006
13 अगस्त 2014
9 अगस्त 2016
19 अगस्त 2019
26 अगस्त 2022
6 सितंबर 2024
35 दिन का मानसून सीजन बाकी, बांध अभी 30 फीसदी खाली: इस मानसून सीजन के करीब 74 दिन पूरे हो चुके हैं और करीब 35 दिन अभी बाकी हैं. हालांकि, बीसलपुर के कैचमेंट क्षेत्र भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और बेगूं में शुरुआती दौर में बारिश कम रहने के कारण बांध में पानी की आवक धीमी रही.
बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक की करीब एक करोड़ आबादी को रोजाना लगभग 1100 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है. वर्तमान में बांध करीब 70 फीसदी भरा हुआ है और उपलब्ध पानी से करीब एक साल तक पेयजल आपूर्ति की उम्मीद है.