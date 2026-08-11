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यूपी में 48 घंटे मानसून का ब्रेक, जानिए अब कब होगी तेज बारिश, आज का मौसम कैसा रहेगा?

UP Weather Alert: 2 दिन मौसम ड्राई, फिर 13 से भारी बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस समय प्रदेश के कुछ जिलों में ही सक्रिय है. जिसकी वजह से सोमवार को पूर्वी-पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते 13 और 14 अगस्त को फिर से प्रदेश में मानसून में तेजी आएगी, जिससे प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं 11 और 12 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा. दिन में धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी. इन इलाकों में बारिश का अलर्ट: मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा ,चित्रकूट, कौशांबी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, महोबा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज बारिश. (Photo Credit; IMD)