यूपी में 48 घंटे मानसून का ब्रेक, जानिए अब कब होगी तेज बारिश, आज का मौसम कैसा रहेगा?
13-14 अगस्त को UP में मौसम विभाग ने क्या बड़ा अलर्ट जारी किया, जानिए यूपी में मौसम का हाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 10:42 AM IST
लखनऊ: दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस समय प्रदेश के कुछ जिलों में ही सक्रिय है. जिसकी वजह से सोमवार को पूर्वी-पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते 13 और 14 अगस्त को फिर से प्रदेश में मानसून में तेजी आएगी, जिससे प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं 11 और 12 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा. दिन में धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी.
इन इलाकों में बारिश का अलर्ट: मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा ,चित्रकूट, कौशांबी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, महोबा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.
21% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 10 अगस्त तक अनुमानित बारिश 431 मिलीमीटर के सापेक्ष 340 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 21% कम है. पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.4 की जगह 3.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जो कि सामान्य से 53% कम है.
लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय बादलों की आवाजाही रही. 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. कहीं-कहीं मध्यम बारिश भी दर्ज की गई.
फतेहपुर सबसे गर्म जिला: सोमवार को उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला सबसे अधिक गर्म रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 11-12 अगस्त को प्रदेश में बारिशकी संभावना है. 12 अगस्त को मानसून आगे बढ़ सकता है. 13 अगस्त से पूर्वांचल की ओर से फिर से मानसूनी बारिश में बढ़ोत्तरी हो सकती है.
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