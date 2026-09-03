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हरियाणा में गर्मी- उमस से राहत, आज फिर तीन जिलों में बारिश का अलर्ट, जमकर होगी बरसात

चंडीगढ़: हरियाणा में आज से फिर मानसून एक्टिव होने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है. पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

मध्यप्रदेश के सर्कुलेशन से बढ़ेगी मानसूनी गतिविधियां: मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश में नया चक्रवातीय सर्कुलेशन बना है. यह मानसूनी हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है. इसके प्रभाव से हरियाणा में पश्चिमी और उत्तरी हवाओं का मेल हो रहा है. यही स्थिति प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर सकती है. विभाग ने 6 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई है.

तीन जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट: IMD ने आज पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, कैथल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं. IMD चंडीगढ़ के मुताबिक पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हल्की या छिटपुट बारिश की संभावना है. 5 और 6 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी जिलों में बारिश बढ़ सकती है.