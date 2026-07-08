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राजस्थान में तीन दिन और मेहरबान रहेगा मानसून , दक्षिण-पूर्वी जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 9 जुलाई तक दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की.

Cloudy weather in Jaipur on Wednesday morning
जयपुर में बुधवार सुबह छाए बादल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 12:18 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. अगले तीन दिन इसका असर बने रहने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 9 जुलाई तक दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आ सकती है.

छह दिन में 35 जिले कवर: प्रदेश में सात दिन की देरी से 2 जुलाई को प्रवेश करने वाला मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. छह दिनों में मानसून 35 जिलों तक पहुंच चुका है, जबकि अगले दो दिनों में बाकी के जिलों को भी कवर कर लेने की संभावना है. अभी मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, जोधपुर और राजगढ़ से होकर गुजर रही है.

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अगले 24 घंटों का हाल: मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में मानसून पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर होगा, लेकिन इसके प्रभाव से ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश जारी रहेगी.

सामान्य से 14% ज्यादा बारिश: राज्य में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 14.29 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है. 15 जिलों में सामान्य से अधिक और 18 जिलों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आठ जिलों में अभी भी सामान्य से कम वर्षा हुई है. नया मौसम तंत्र सक्रिय होने के कारण अगले दो से तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

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हाड़ौती में अतिभारी वर्षा: मौसम विभाग ने कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में व्यापक वर्षा का दौर जारी है, जबकि यह मौसम तंत्र अब दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. इससे जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिक क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. विभाग ने खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और जलभराव को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की.

पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. केवल दो जिलों को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर चेतावनी प्रभावी है.

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यहां इतनी बारिश: बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाली जिले के काना क्षेत्र में सबसे अधिक 120 मिमी (करीब 4.8 इंच) वर्षा दर्ज की गई. देसूरी (पाली) में 82 मिमी, कठूमर (अलवर) में 78 मिमी, प्रतापगढ़ में 39.5 मिमी, अजमेर में 26.2 मिमी, चित्तौड़गढ़ में 24 मिमी और जोधपुर में 21.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

नदी-नालों को लेकर चेतावनी: मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. पूर्वी राजस्थान में व्यापक वर्षा का क्षेत्र लगातार सक्रिय है. अब यह दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर विस्तार कर रहा है. इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और आसपास बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. विभाग ने नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों, किसानों और यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

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जारी बारिश का दौर: प्रदेश के कई जिलों में मानसून ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है. चौमूं में बुधवार सुबह करीब 10 मिनट झमाझम से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. खेतों में पानी पहुंचने से किसानों के चेहरे खिल उठे. फसलों में नई जान आ गई. डीडवाना-कुचामन जिले में मानसून की अच्छी शुरुआत हुई. छोटी खाटू में 2 इंच बारिश दर्ज की गई. नावां में 40, परबतसर में 26, कुचामन में 14, डीडवाना में 8 मिमी, मकराना और मौलासर में 7-7 मिमी वर्षा हुई. हालांकि जिले के कुछ हिस्सों में अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है.

सुहाना मौसम: धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में सुबह झमाझम ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई. कुछ ही देर की बारिश में सड़कों पर पानी बहने लगा और मौसम पूरी तरह बदल गया. ठंडी हवाओं के चलते लोगों ने लंबे समय बाद सुहावने मौसम का आनंद लिया. डूंगरपुर जिले में मंगलवार रात मानसून जमकर बरसा. जिले में औसतन दो इंच वर्षा दर्ज की गई. सर्वाधिक 95 मिमी बारिश निठाउवा में हुई, जबकि वेंजा में 85 मिमी, डूंगरपुर शहर में 73 मिमी, धंबोला और सागवाड़ा में 70-70 मिमी और आसपुर में 67 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई.

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