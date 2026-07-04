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मानसून देगा दगा, किसान रहें सावधान; BHU के मौसम वैज्ञानिक ने किया ये प्रेडिक्शन

जुलाई में बादल रहेंगे रूठे, मानसून आने के बाद भी पूर्वांचल के कई हिस्सों में हुई कम बारिश ( Photo Credit; ETV Bharat )

कमजोर होगा इस बार का मानसून: मौसम के इस स्थिति के बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. शिवमंगल सिंह का कहना है कि इस संदर्भ में पहले ही सरकार और किसानों को इस बात से अवगत करा दिया कि इस बार मौसम की स्थिति खराब होने वाली है. अप्रैल के महीने में ही हमारी रिपोर्ट मौसम विभाग और सरकार को प्रेषित की गई थी. जिसके आधार पर किसानों के साथ हुई मीटिंग में ये स्पष्ट कर दिया था कि इस बार मौसम साथ नहीं देगा. मानसून कमजोर होगा, इसलिए ऐसी फसले लगाएं जिसमें कम पानी की जरूरत हो ताकि नुकसान कम हो.

हालात ये हैं कि तेज धूप और भयानक उमस में लोगों का जीना मुहाल है. जिसके बाद सवाल यही उठता है कि जब मानसून यूपी में आ चुका है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित तमाम हिस्से सूखें क्यों हैं? क्यों ऐसी स्थिति बन रही है जिससे आम लोगों के साथ किसानों के माथे पर चिंता के लकीरें उकेर दीं हैं.

वाराणसी: यूपी में मानसून आया तो लेकिन खुशियां नदारत हैं. इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि मानसूनी बादल इधर-उधर खिसक गए हैं. खास तौर पर पूर्वांचल के हिस्सों में तो मानसून का असर बहुत कम देखने को मिल रहा है. वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में सोनभद्र को छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश के इंतजार में लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन बादल हैं कि बरसने को तैयार ही नहीं.

किसने किया बादलों को कंफ्यूज? मौसम वैज्ञानिक डॉ. शिवमंगल ने बताया कि स्थिति अभी सामान्य नहीं है मानसून एक्टिव है, लेकिन मई और जून के महीने में जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस और तूफानी बारिश ने कहर बरपाया है उसने बादलों को कंफ्यूजन में डाल दिया है. जिसका असर अब देखने को मिल रहा है. लो प्रेशर क्षेत्र आगे बढ़ नहीं रहा है जिसके कारण मानसून एक्टिव होने के बाद भी बारिश नहीं हो रही है.

जानिए कैसा होगा मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि काशी में मानसून की कमजोर शुरुआत हुई है. इसकी वजह से पूर्वांचल के कई हिस्सों पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है जिसके कारण पब्लिक गर्मी और उमस से बेहाल है. उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रह सकता है. उसके बाद अगले 3 दिनों में जोर पकड़ सकता है. पुरवा हवा की नमी एक ही दिन में 95 फीसदी से घटकर 80 फीसदी पर आ गई है. जिससे धूप चटख है उमस बढ़ रही है.

वाराणसी का शनिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटे, नमी 49% बनी रही. तेज धूप के कारण लोग बेहाल हैं.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून कमजोर होने की वजह बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र है. इसके कारण मौसमी द्रोणी अपनी वर्तमान स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है. अब कुछ दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार हैं. काशी में पिछले 2 दिनों में सिर्फ 60 मिमी बारिश हुई है.

काशी में रेन की अच्छी संभावना नहीं: वहीं मानसून की घोषणा के बाद अब तक केवल 5 मिमी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विज्ञानी का कहना है कि जून के महीने में वाराणसी में कोटा से 92 फीसदी कम बारिश हुई. काशी में सामान्य तौर पर पूरे 30 दिनों में 88.2 मिमी बारिश होनी चाहिए, जबकि इस बार सिर्फ 6.3 मिमी हो बरसात हो सकी. जुलाई में बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है.

क्या है मौसम विभाग की चेतावनी (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया, मानसून की द्रोणिका यूपी की तरफ से खिसक कर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और उन हिस्सों की तरफ ज्यादा एक्टिव है. जिसकी वजह से कुछ दिनों तक महाराष्ट्र से लगायत मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में जबरदस्त बारिश होगी. मौसम की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश है लेकिन जरूरत से कम यानी लगभग 4-5 दिन बाद मौसम बदलेगा और तीन-चार दिनों तक बारिश का असर दिखाई भी देगा, लेकिन यह बारिश छुटपुट होगी. लगातार कुछ दिनों तक बारिश हो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मानसून बहुत कमजोर स्थिति में है और जब तक नमी और लो प्रेशर क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा तब तक चीजें सुधरने वाली नहीं है.

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