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यूपी में झमाझम मानसून; आगरा, फिरोजाबाद, इटावा में मूसलाधार बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 45 से ज्यादा जिलों के लिए जारी किया अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटों के दौरान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए निम्न दबाव के क्षेत्रफल के कारण कमजोर पड़ा था. निम्न दबाव का क्षेत्र अवदाब में चेंज हुआ और यह अवताब वर्तमान समय में दक्षिणी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास सक्रिय है. जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी भाग में आज भी मानसूनी सक्रियता बढी रहेगी. इसके प्रभाव से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD) वहीं अगले 24 घंटे में यह अवदाब कमजोर पड़ जाएगा, इसके बाद मानसून फिर से उत्तर प्रदेश में सक्रिय होगा और प्रदेश के पूर्वी-पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ और झारखंड में सक्रिय अवदाब के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. पिछले 24 घंटे में बारिश के टॉप 10 जिले: मिर्जापुर 29.8 मिलीमीटर, औरैया 35.9 मिली मीटर, हमीरपुर 25.6 मिमी, जालौन 24.8 मिलीमीटर, ललितपुर 25.6 मिलीमीटर, महोबा 20.1 मिलीमीटर, मेरठ 15 मिमी, संभल 15 मिमी, झांसी 14.7 मिमी, कासगंज 14.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. 45% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 6 जुलाई तक अनुमान बारिश 134.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 73.4 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 45% कम है. वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो अनुमानित बारिश 8.2 के सापेक्ष 5.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान्य से 36% कम है.