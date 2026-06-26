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भोपाल में जमकर बरसेंगे बदरा, कुछ ही घंटों में राजधानी में मानसून की जोरदार आमद

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से प्रवेश करने वाला मानसून फिलहाल धीमा पड़ गया है. पिछले 24 घंटे से यह एक जगह अटक गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा 25 जून को सूरत, इंदौर, मंडला, डालटनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है. हालांकि, आगामी 3-4 दिनों के दौरान उत्तर अरब सागर, गुजरात और मध्यप्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं. मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले दो दिनों के अंदर मानसून भोपाल और उज्जैन संभाग में प्रवेश करेगा, जबकि ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभागों में यह सबसे आखिरी में पहुंचेगा.

भोपाल : मध्यप्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल गया है. कुछ ही घंटों में मानसून राजधानी भोपाल में जोरदार आमद कर सकता है. 24 जून को प्रदेश के 15 जिलों में मानसून की एंट्री होने के बाद इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी नजर आ रही है बावजूद इसके प्रदेश के बड़े हिस्सों में तेज बारिश और आंधी का दौर लगातार जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के अंदर मानसून भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों में प्रवेश कर जाएगा. वर्तमान स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने आज राज्य के 45 जिलों में आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.

​5 सिस्टम सक्रिय, प्रदेश के 70 प्रतिशत हिस्से में यलो और आरेंज अलर्ट

वर्तमान में प्रदेश में एक साथ 5 मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, जो लगातार बारिश करा रहे हैं. मध्यप्रदेश के उत्तरी हिस्से, उत्तर राजस्थान, हरियाणा के आसपास और दक्षिण-पूर्वी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है. साथ ही इन मौसम प्रणालियों से जुड़ी एक ट्रफ लाइन मध्य महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर तक गुजर रही है. इसी वजह से शुक्रवार को भोपाल समेत प्रदेश के 70 प्रतिशत हिस्से में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आगर-मालवा और सीहोर जिलों के लिए आरेंज अलर्ट जारी करते हुए करीब 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने और भारी बारिश की चेतावनी दी है.

जल्द फिर तरबतर होगा भोपाल (Etv Bharat)

​मौसम बदलने से पारे में गिरावट

बदले हुए मौसम के कारण मध्यप्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री गिरकर 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, इंदौर में 33.9 डिग्री, उज्जैन में 33.8 डिग्री, जबलपुर में 38.1 डिग्री और ग्वालियर में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान खरगोन में 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ.

अन्य शहरों में बैतूल में 30.5 डिग्री, सिवनी में 31 डिग्री, खंडवा में 31.1 डिग्री, पचमढ़ी में 32.4 डिग्री, धार में 32.6 डिग्री, नर्मदापुरम में 33.4 डिग्री, छिंदवाड़ा में 34 डिग्री, शाजापुर में 34.2 डिग्री, रायसेन में 34.6 डिग्री, शिवपुरी में 35 डिग्री, सागर में 35.7 डिग्री और उमरिया में 35.9 डिग्री सेल्सियस पारा रहा.

मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया (Etv Bharat)

​शाजापुर में आकाशीय बिजली से एक की मौत

मौसम वैज्ञानिकों न बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 34 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. जिन इलाकों में मानसून पहुंच चुका है, वहां पांच स्थानों पर 117 से 136 मिमी तक भारी वर्षा हुई. सबसे अधिक 136.0 मिमी बारिश बड़वानी में दर्ज की गई. इसके अलावा नर्मदापुरम में 46.6 मिमी, श्योपुर में 35.6 मिमी, रायसेन में 33.4 मिमी, सागर में 29.0 मिमी और गुना में 25.6 मिमी पानी गिरा.

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शाजापुर में 51 मिमी यानी 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जबकि श्योपुर और बालाघाट में करीब आधा इंच बारिश दर्ज की गई. इस दौरान शाजापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की दुखद मौत हो गई. वहीं, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जैसे इलाकों में फिलहाल धूप खिली रहेगी.