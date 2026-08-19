ETV Bharat / state

राजस्थान में मानसून फिर सुस्त, बारिश का आंकड़ा सामान्य से 10.29 फीसदी नीचे

जोधपुर संभाग में सबसे कम बारिश: राजस्थान के अलग-अलग संभागों में बारिश की स्थिति देखें, तो जोधपुर संभाग सबसे ज्यादा कमजोर है. यहां सामान्य बारिश 214.48 मिलीमीटर के मुकाबले 171.04 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से करीब 20.25 फीसदी कम है. उदयपुर संभाग में सामान्य बारिश 489.68 मिलीमीटर के मुकाबले करीब 415.37 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है. वहीं कोटा संभाग में भी बारिश सामान्य से कम है. इन इलाकों में बारिश की कमी का सीधा असर जलस्रोतों, खेती और ग्रामीण क्षेत्रों की जल उपलब्धता पर पड़ सकता है. जलसंसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की स्थिति सबसे कमजोर है. प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं, जहां बारिश सामान्य से काफी कम रहने के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है.

स्काईमेट ने भी घटाया मानसून का अनुमान: निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर अपने अनुमान में और कमी की है. अप्रैल में एजेंसी ने पूरे मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश के मुकाबले 94 फीसदी बारिश का अनुमान जताया था, जिसे अब घटाकर 85 फीसदी कर दिया गया है. एजेंसी के मुताबिक सितंबर से अलनीनो की स्थिति प्रभावी होने के संकेत हैं, जिसका असर दिसंबर तक बने रहने की संभावना है. इससे देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति का खतरा बढ़ सकता है.

जयपुर: राजस्थान में अगस्त के दौरान दो सप्ताह तक बारिश का दौर चलने के बाद अब मानसून एक बार फिर सुस्त पड़ गया है. प्रदेश में पिछले चार दिनों से बारिश की गतिविधियां कमजोर हैं. इसके चलते राज्य में अब तक हुई औसत बारिश सामान्य से 10.29 फीसदी कम हो गई है. सामान्य तौर पर इस अवधि तक प्रदेश में 309.66 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि अब तक करीब 277 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह तक मानसून के कमजोर रहने के संकेत हैं.

अगले तीन दिन बारिश के आसार: मानसून की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. मंगलवार को प्रदेश के 11 जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में 1 से 20 मिलीमीटर तक बारिश हुई. प्रतापगढ़ के अरनोद में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर और सिरोही में भी बारिश दर्ज हुई.

मौसम विभाग के अनुसार 20 से 23 अगस्त के बीच जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में 19 अगस्त से मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं. हालांकि बारिश का यह दौर व्यापक और लगातार रहने की संभावना कम है. बारिश कमजोर पड़ने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है. श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. दूसरी ओर माउंट आबू 23.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा.

पढ़ें: दमोह झरने की सैर पड़ी भारी, तेज बहाव में फंसे 100 पर्यटक, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी सुरक्षित

आज 10 जिलों में यलो अलर्ट: प्रदेश में आज 10 जिलों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सवाई माधोपुर में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 23 अगस्त तक जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है.

बीसलपुर बांध का जलस्तर 314.05 मीटर पहुंचा: बारिश की गतिविधियां कमजोर होने के बावजूद बीसलपुर बांध में पानी की आवक बनी हुई है. बुधवार सुबह 6 बजे बांध का जलस्तर 314.05 मीटर दर्ज किया गया. बांध में कुल 28.633 टीएमसी पानी की आवक दर्ज की गई है. बांध से जुड़े त्रिवेणी नदी क्षेत्र का जलस्तर 2.50 मीटर दर्ज किया गया. बांध क्षेत्र में बुधवार को बारिश नहीं हुई, जबकि इस मानसून सीजन में अब तक बांध क्षेत्र में 501 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है. जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जलसंसाधन विभाग बांध की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. बीसलपुर बांध जयपुर सहित कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जलस्रोत है, इसलिए जलस्तर में बढ़ोतरी से आने वाले समय में पेयजल उपलब्धता को लेकर राहत की स्थिति बन सकती है.

मानसून को लेकर चिंता बरकरार: राजस्थान में अगस्त के शुरुआती दो सप्ताह में हुई बारिश ने मानसून की कमी को कुछ हद तक कम किया था, लेकिन अब चार दिनों से बारिश थमने के कारण राज्य का औसत फिर सामान्य से नीचे चला गया है. आने वाले तीन-चार दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में मानसून की कमजोरी चिंता बढ़ा रही है. ऐसे में अब निगाहें 20 से 23 अगस्त के दौरान होने वाली बारिश पर टिकी हैं. यदि इस दौरान व्यापक बारिश नहीं हुई, तो राजस्थान में बारिश की कमी और बढ़ सकती है और सूखे की चपेट में आए जिलों की स्थिति और गंभीर हो सकती है.